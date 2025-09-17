Las telecos quieren frenar el Starlink de Musk: rechazan ceder espectro y piden controlar la comunicación satélite-móvil

Las operadoras de telecomunicaciones no quieren compartir el espectro destinado a los servicios de telefonía móvil con las empresas satelitales como Starlink, propiedad de Elon Musk. Es más, reclaman que cualquier comunicación que se haga directamente del satélite al smartphone pase por su supervisión.

La GSMA, organización que agrupa la industria de la tecnología móvil a nivel mundial y organiza el MWC de Barcelona, acaba de publicar un documento en el que aborda cómo, en su opinión, debe gestionarse el espectro para servicios satelitales directos al dispositivo (D2D, por siglas en inglés).

En concreto, el informe titulado, Spectrum for D2D, expone un conjunto de directrices con las que la GSMA busca "ayudar a los gobiernos a adoptar la innovación y, al mismo tiempo, proteger los cimientos del ecosistema móvil".

En primer lugar, la organización solicita que el espectro reservado para la telefonía móvil (denominado IMT) debe seguir siendo gestionado por las operadoras de telecomunicaciones y rechaza que se pueda ceder una parte del mismo a las empresas satelitales.

Por este motivo, considera que cualquier servicio de comunicación directa entre un satélite y un smartphone usando el espectro IMT sólo debe llevarse a cabo a través de una licencia gestionada por una teleco y nunca mediante una licencia independiente concedida a un operador satelital.

Servicio complementario

"Las comunicaciones D2D en bandas de espectro IMT proporcionan un servicio complementario a las redes terrestres y permite a los operadores de redes móviles colaborar con los operadores de redes satelitales para ampliar su cobertura", recalca.

Por ello, argumenta que es necesario que se establezcan acuerdos comerciales a través de los cuales compañías como Starlink 'alquilen' el espectro que tienen adjudicado las operadoras de telefonía móvil. De esta manera, se evitará "la duplicidad de licencias".

Al respecto, se pone de ejemplo, las primeras iniciativas regulatorias que se han puesto en marcha en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, que autorizan a los operadores con licencias de espectro para telefonía móvil a compartirlo con las compañías satelitales.

En opinión de la organización, este enfoque permitirá a los operadores decidir la mejor forma de utilizar sus licencias para habilitar la conectividad satelital a sus clientes y ayudará a hacer un uso más eficiente y óptimo del espectro adjudicado.

Seguridad

Otro aspecto en el que incide la GSMA es que, en el caso de que se autorice el uso de las bandas IMT para conexiones directas del satélite al smartphone, deberá garantizarse que la conectividad satelital no cause interferencias que afecten a las redes móviles terrestres o a sus usuarios.

"Los servicios D2D pueden tener un impacto positivo si las regulaciones nacionales protegen contra interferencias perjudiciales en las redes móviles, que prestan servicio a 5.800 millones de personas en todo el mundo", subraya.

Por otro lado, defiende la necesidad de priorizar el uso de smartphones convencionales para comunicaciones directas del satélite al teléfono móvil, que a día de hoy se prestan en una banda de frecuencias específica para servicios satelitales.

Actualmente, únicamente los móviles de alta gama pueden conectarse directamente a un satélite, dado que sólo estos dispositivos cuentan con el hardware específico que se requiere. Ampliando esto a cualquier teléfono, incluidos los de segunda mano, se podrá "facilitar la adopción masiva y un acceso económico" a estos servicios.

Otra de las demandas de la GSMA es que cualquier nuevo uso del espectro IMT para servicios satelitales se regule internacionalmente bajo criterios y condiciones técnicas que aseguren la coexistencia con las tecnologías tradicionales, como es el caso del 5G.

En concreto, pone el foco en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que está previsto que se celebre en 2027, donde se espera que se establezca un marco internacional para facilitar el desarrollo de los servicios D2D.

Starlink

Precisamente, Starlink anunció la pasada semana la compra de licencias de espectro de la compañía de telecomunicaciones EchoStar por aproximadamente 17.000 millones de dólares (unos 14.300 millones de euros al tipo de cambio actual).

Este acuerdo supone un importante impulso para la empresa de Elon Musk, que podrá acelerar su oferta de servicios de conectividad directamente a teléfonos móvil en prácticamente todo el mundo. De hecho, le permitirá multiplicar la capacidad de su red por más de cien.

No obstante, los 50 MHz de espectro adquirido por Starlink forman parte de las bandas de frecuencia que se emplean únicamente para servicios satelitales y no de las que utilizan las operadoras de telecomunicaciones para el 5G u otras tecnologías móviles.

Pese a ello, se confirma la apuesta de la compañía de Musk por las comunicaciones D2D y se suma a los acuerdos que ya ha afirmado con grandes operadoras de telecomunicaciones como la estadounidense T-Mobile, la canadiense Rogers o Entel, que los usará en sus filiales de Chile y Perú.