Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras la reunión en Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la reunión de este lunes en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses ha concluido con un acuerdo "sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar", en una clara alusión a la red social TikTok.

"La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien", ha celebrado Trump en su red Truth Social, donde ha anunciado también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. "¡La relación sigue siendo fuerte!", ha proclamado.

La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Truth Social de Trump sobre Tiktok.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se ha cerrado en una cita que ha estado encabezada en el lado norteamericano por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte china ha participado el vice primer ministro He Lifeng.

En declaraciones a la prensa en Madrid, Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, han remarcado que el acuerdo con la delegación del país asiático sobre el futuro de TikTok respeta los intereses y la seguridad estadounidenses, pero que "también es justo para la parte china".

En este sentido, ha confirmado que los términos comerciales han quedado definidos en el acuerdo firmado en Madrid, pero ha rehusado dar detalles al respecto y ha recalcado que es algo que afecta a empresas privadas.

Lo que sí ha incidido que la propiedad de la filial de TikTok en el país norteamericano estará controlada por una empresa con sede en Estados Unidos.

Negociaciones

Estados Unidos y China iniciaron el pasado domingo conversaciones formales sobre el futuro de TikTok, en la cuarta ronda de negociaciones en menos de cuatro meses sobre temas comerciales y de seguridad entre ambas potencias.

El gobierno estadounidense enfrenta una fecha límite: el 17 de septiembre, TikTok debe desinvertir en su negocio en Estados Unidos o, de lo contrario, cerrar la popular aplicación en el país. En julio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió que TikTok podría cesar operaciones en Estados Unidos si China no concede al país mayor control sobre la plataforma.

El año pasado, el Congreso aprobó una ley que prohíbe a empresas como Apple y Google -operadores de tiendas de aplicaciones-distribuir TikTok en Estados Unidos, considerando que la plataforma está “controlada por adversarios extranjeros”. Las compañías podrían enfrentar sanciones si incumplen esta normativa.

Donald Trump ya había manifestado previamente su preocupación por TikTok. En una entrevista con CNBC el año pasado, indicó que consideraba la aplicación una amenaza para la seguridad nacional. En enero, firmó una orden ejecutiva que otorgaba a ByteDance 75 días adicionales para alcanzar un acuerdo; posteriormente, se concedieron prórrogas en abril y junio.

En junio, Trump afirmó a Fox News que contaba con un grupo de “personas muy ricas” interesadas en comprar la aplicación, y que podría revelar sus identidades en dos semanas, aunque esta información nunca se publicó.

TikTok cuenta con aproximadamente 1.840 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo en 2025, según datos recientes de ByteDance. En Estados Unidos, la cifra más citada y respaldada es de 170 millones de usuarios activos, convirtiendo al país en el mayor mercado de la aplicación fuera de China.

A nivel global, TikTok se posiciona como la quinta red social más grande por usuarios, solo superada por Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram.