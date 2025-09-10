Izertis prevé triplicar su tamaño actual en 2030 con ingresos de 500 millones de euros y Ebitda de 65 millones

La consultora tecnológica Izertis se ha marcado el objetivo de alcanzar los 500 millones de euros en ingresos y los 65 millones de euros de Ebitda normalizado en 2030, lo que supondrá triplicar su tamaño actual.

Así lo reflejan las líneas clave de su plan de negocio para 2030, presentado por el presidente de Izertis, Pablo Martín, en un evento privado con analistas e inversores y remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para conseguir estos objetivos, la consultora con sede en Gijón prevé aumentar los flujos de ingresos internacionales hasta en un 50%, ampliar su oferta de servicios hacia áreas de alto valor, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, buscando soluciones de alto nivel y valor añadido, así como seguir impulsando una estrategia de posicionamiento de marca sólida y distintiva.

Asimismo, prevé protagonizar fusiones y adquisiciones para consolidar su presencia en los mercados existentes y expandirse a países estratégicos.

"En un mercado tremendamente atomizado, Izertis ha demostrado su capacidad para integrar con éxito numerosas compañías, convirtiendo el M&A en una ventaja competitiva clave, que pretende continuar potenciando", ha destacado la consultora.

Igualmente, Izertis estima potenciar su estrategia de diversificación sectorial, poniendo especial foco en los sectores financiero, defensa, farmacéutico y 'retail'.

Este plan refuerza la posición de la multinacional española que, tras una trayectoria bursátil ascendente desde 2019, dio el salto al Mercado Continuo el pasado 4 de julio y aspira a convertirse en una de las consultoras tecnológicas de referencia en el Sur de Europa.

Previsión de crecimiento

En las tres próximas semanas, Izertis realizará un 'roadshow' nacional e internacional para presentar el nuevo plan de negocio a "relevantes" inversores institucionales en las principales ciudades de Europa y España (Londres, París, Milán, Frankfurt, Madrid, Barcelona y Bilbao).

El 'business plan' de Izertis implica crecimientos medios anuales del 24,5% en ingresos y del 21,1% en Ebitda normalizado.

"Una previsión contenida teniendo en cuenta que entre 2017 y 2024 la compañía pasó de facturar 21 millones a 138,1 millones de euros, lo que implica un crecimiento medio anual del +30,9%. En ese mismo periodo, el Ebitda normalizado se multiplicó por más de quince veces, de 1,3 millones a 20,7 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 49,2%", ha explicado la compañía.

El año pasado, Izertis cerró el ejercicio con 138,1 millones de euros en ingresos (+13,8%) y un Ebitda normalizado de 20,7 millones (+10,9%), con un margen del 15%.

Tras un crecimiento ininterrumpido durante casi tres décadas, con una media superior al 20% anual, la nueva hoja de ruta de Izertis contempla mantener el 'mix' de crecimiento orgánico e inorgánico, apoyado en la integración de compañías "de alto valor añadido".

La multinacional tecnológica suma 43 integraciones corporativas desde su creación, las cinco últimas de carácter internacional, consolidando así su "perfil global" y un modelo de crecimiento "sostenible", "competitivo" e "innovador".

El equipo directivo de la consultora y los empleados mantienen una posición del 17,92%, situándose como segundos accionistas tras su presidente y fundador, Pablo Martín, que ostenta el 46,54%. El Grupo Anémona posee el 5,51%, mientras que el 'free float' es del 30,02% (datos a agosto de 2025).

Actualmente, cuenta con la cobertura de analistas de Renta 4, JB Capital Markets y Alantra, que sitúan el precio objetivo en un rango que oscila entre 11,8 euros y 16,1 euros por acción, con recomendación de compra.