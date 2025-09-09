Ericsson nombra a Juan Olivera nuevo responsable de su filial en España

Ericsson ha designado a Juan Olivera como country manager y presidente del consejo de administración de Ericsson España. Un nombramiento que coincide con la transformación organizativa puesta en marcha por el grupo sueco a nivel global.

Según ha informado la compañía en un comunicado, Olivera asumió estas responsabilidades el pasado 1 de septiembre, que se suman a las que desempeña al frente de Ericsson Portugal desde 2022.

El nombramiento de Olivera supone la salida de Diego Martínez, hasta ahora consejero delegado de Ericsson Iberia, quien dejará el grupo para "buscar nuevas oportunidades fuera de la empresa".

Además, supone un paso más en la transformación organizativa que está llevando a cabo Ericsson para "mejorar la eficiencia regional y crear una organización más sencilla y preparada para el futuro".

De hecho, en esta reorganización desaparece el puesto del consejero delegado de Iberia. Como country manager en el país, Olivera representará a Ericsson España ante el Gobierno, instituciones y otros stakeholders externos.

La responsabilidad comercial dentro de Ericsson en España seguirá siendo gestionada por la organización de ventas en el país. Esta reportará a Christian Leon, consejero delegado de la Unidad de Clientes de Europa Occidental, al igual que Olivera.

Ericsson remarca que el nuevo country manager en España cuenta con una "amplia y sólida trayectoria" en Ericsson desde 2011, donde ha ocupado varios puestos de responsabilidad en diferentes geografías y ha adquirido un "profundo conocimiento" de los mercados español y portugués.

Reorganización

El nombramiento se produce tras el anuncio realizado en febrero de 2025 por el fabricante sueco de la creación de una nueva estructura regional, que establecía una nueva área de mercado que engloba sus actividades en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

En este contexto, el 1 de julio se anunció una nueva Unidad de Clientes para Europa Occidental, que agrupa los mercados de Ericsson en España, Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

"Con su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y su profundo conocimiento del mercado español, Juan seguirá reforzando las relaciones estratégicas de Ericsson y reforzando nuestro compromiso con el futuro digital de España", afirma Leon.

Además, el consejero delegado de la Unidad de Clientes de Europa Occidental también ha expresado su "más sincero agradecimiento" a Diego Martínez por "su dedicación, liderazgo e importantes contribuciones durante el tiempo que ha estado" en Ericsson.