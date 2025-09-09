ASML invierte 1.300 millones de euros en Mistral para impulsar la IA en Europa

ASML, proveedor holandés de equipos avanzados para la fabricación de chips, ha acordado invertir 1.300 millones de euros en la startup francesa de inteligencia artificial Mistral. Esta alianza entre dos de las principales empresas tecnológicas de Europa refuerza la independencia tecnológica del continente frente a Estados Unidos y China.

Mistral ha recaudado un total de 1.700 millones de euros en su última ronda de financiación, valorando la startup en casi 12.000 millones de euros, según ha detallado la compañía.

Christophe Fouquet, director ejecutivo de ASML, ha explicado que la decisión de invertir una suma tan grande en Mistral, convirtiéndose en su mayor accionista, refleja la visión de que la IA será una "tecnología estratégica" y un deseo de demostrar "confianza a largo plazo".

Por su parte, Arthur Mensch, director general de Mistral, ha subrayado que, por razones tanto económicas como estratégicas, "es importante que las empresas europeas no dependan demasiado de la tecnología estadounidense".

Y ha añadido que "la alianza ayudaría a desarrollar las capacidades de sus sistemas más allá de las funciones genéricas que ofrecen sus competidores".

Alianzas

"Hay mucha experiencia que nunca podremos incorporar a nuestros modelos si no encontramos a los socios adecuados", ha afirmado.

La startup francesa fue fundada en 2023 por Arthur Mensch, exinvestigador de DeepMind, junto a Timothée Lacroix y Guillaume Lample, exinvestigadores de Meta.

Desde entonces se ha centrado en ofrecer modelos de IA de alto rendimiento para clientes europeos, compitiendo indirectamente con gigantes estadounidenses como OpenAI y Google.