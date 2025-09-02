Telefónica analiza la venta de su histórica sede en Gran Vía (Madrid) tras recibir una oferta de compra no solicitada

Telefónica está analizando internamente la posibilidad de vender su histórica sede situada en la calle Gran Vía de Madrid, tras haber recibido una propuesta de compra no solicitada por este activo.

Así lo han indicado fuentes conocedoras a la agencia Bloomberg, que indican que dentro de la compañía se han mantenido conversaciones acerca de la posibilidad de abrir un proceso de venta del emblemático edificio.

Las fuentes han incidido en que todavía no se ha tomado ninguna decisión acerca del futuro de su histórica sede en Madrid, cuyo valor se situaría entre los 250 y los 300 millones de euros.

De hecho, hay que recordar que el grupo de telecomunicaciones está llevando a cabo actualmente una revisión estratégica de su negocio, cuyas conclusiones se darán a conocer antes de que acabe 2025. Además, cuenta con una sólida posición de liquidez.

Por este motivo, no es previsible que la compañía tome ningún tipo de decisión antes de que su presidente, Marc Murtra, y su equipo culminen la elaboración del nuevo plan estratégico.

Según Bloomberg, Telefónica ha recibido al menos una propuesta de compra no solicitada por el edificio en las últimas semanas. Sin embargo, dos fuentes han señalado que no se han abierto negociaciones de cara a una posible operación.

Un portavoz de Telefónica consultado por este periódico ha rehusado hacer comentarios al respecto.

Mercado inmobiliario

La agencia de noticias estadounidense recuerda que la anterior dirección de la compañía española no estaba dispuesta a vender la histórica sede, construida hace 95 años, porque consideraba que era clave para la identidad de la empresa.

Situado en la Gran Vía de Madrid y con casi 90 metros de altura (295 pies), el edificio se convirtió en el primer rascacielos de Madrid cuando se inauguró en 1930 para albergar la sede de Telefónica.

Interior del Espacio Movistar, situado en la histórica sede de Telefónica en Madrid. Telefónica

Actualmente, el edificio alberga tanto la principal tienda de Movistar como el Espacio Fundación Telefónica, en el que se organizan distintas actividades como exposiciones, talleres, eventos o conferencias.

Su venta probablemente sería la mayor operación inmobiliaria en Madrid en varios años y se produciría en medio de un aumento de los precios de este tipo de inmuebles. Una tendencia impulsada en parte por la demanda de hoteles de lujo en las inmediaciones de la calle madrileña.