El Gobierno justifica su decisión de cancelar un contrato con equipos de Huawei por "criterios de soberanía española"

El Gobierno ha justificado su decisión de cancelar un contrato lanzado por Red.es y que incluía el uso de equipamiento del fabricante chino Huawei alegando motivos de "estrategia y soberanía española y europea".

Así lo ha asegurado María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración del 39 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic.

El pasado viernes se conoció que Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, había decidido dar marcha atrás a un contrato destinado a potenciar la red de fibra óptica que presta servicio a diversas instituciones públicas.

En concreto, el objetivo de este contrato era, en concreto, renovar un tercio del equipamiento de la RedIRIS. Estos equipos eran suministrados por el fabricante chino Huawei, cuyo uso en países como España ha sido criticado por el Gobierno de Estados Unidos.

González Veracruz ha explicado que este contrato estaba propuesto para adjudicación a Telefónica, pero no se había firmado aún. Y en esta fase del proceso el Gobierno decidió cancelarlo y volver a licitarlo realizando algunos cambios.

"Es verdad que se arrancó con una idea y que ha sido modulada, como ocurre con tantas otras cuestiones en materia de digitalización", ha explicado la secretaria de Estado, quien ha recalcado el carácter "dinámico y muy cambiante" de este ámbito.

Sobre el motivo que ha llevado a la cancelación del contrato, ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión basándose en criterios de "estrategia y de soberanía europea y española". Además, ha incidido en que esto "no cambia en nada" la política del Gobierno en este campo.

Proveedores

"No hay una lista de proveedores, como sabéis. Hay un esquema nacional de seguridad y en cada decisión analizamos pormenorizadamente la situación y tomamos las decisiones que consideramos oportunas", ha recalcado.

Por otro lado, ha señalado que el anuncio del nuevo destino de los alrededor de 10 millones de euros destinados a este contrato es "inminente" y desde el Ministerio están trabajando para poder darlo a conocer "en los próximos días".

En este sentido, González Veracruz ha rehusado confirmar si en las nuevas condiciones se prohibirá expresamente el uso de equipos de Huawei. Pero también ha recordado que la empresa china no está en ninguna lista de proveedores vetados ni en España ni en general en Europa.