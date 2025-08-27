Apple estudia comprar las aplicaciones de inteligencia artificial Perplexity y Mistral

Apple ha mantenido conversaciones internas sobre la adquisición de la aplicación estadounidense de inteligencia artificial Perplexity, así como de la francesa Mistral, según informa The Information.

El citado medio afirma que Eddy Cue, el vicepresidente senior de Servicios de Apple, sería el más vocal a la hora de proponer la presunta adquisición de las empresas en cuestión.

No obstante, el principal oponente a esta iniciativa sería Craig Federighi, el jefe de ingeniería de software de la firma californiana.

La compañía de Cupertino ha quedado rezagada frente a rivales como Google, de Alphabet, y Samsung en cuanto a la incorporación de funciones de IA en sus dispositivos.

Cabe recordar que el director ejecutivo Tim Cook señaló el mes pasado que Apple estaba abierta a adquisiciones más grandes relacionadas con la inteligencia artificial para acelerar su hoja de ruta, un cambio respecto de su postura históricamente conservadora en materia de fusiones y adquisiciones.

Mistral, respaldada por Nvidia, fue valorada en más de 6.000 millones de dólares tras su ronda de financiación Serie B el año pasado, y el Financial Times informó este mes que la empresa francesa estaba en conversaciones para recaudar 1.000 millones de dólares a una valoración de 10.000 millones.

Por su parte, Apple ha mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de presentar una oferta por Perplexity, según informó Bloomberg a principios de este año.