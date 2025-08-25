Telxius ganó 61,9 millones de euros en 2024, un 14% menos

Telxius Telecom, la compañía de infraestucturas de telecomunicaciones de la que Telefónica posee el 70% y Pontegadea -el brazo inversor de Amancio Ortega- el otro 30%, registró un beneficio neto de 61,9 millones de euros en 2024, un 14,2% menos que los 72,19 millones de euros del ejercicio anterior, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

La compañía, que combina redes de cable submarinas, terrestres y centros de datos, facturó el año pasado 390,52 millones de euros, un 4,21% menos que los 409,79 millones de euros que ingresó en 2023.

La empresa ha achacado la reducción de la facturación a "unos comparables más exigentes durante el año 2024 y a un alto nivel de competencia en precios, especialmente en Latinoamérica".

El resultado neto de explotación (Ebit) de la compañía se situó en 111,15 millones de euros, lo que representa casi un 19% menos que los 136,84 millones de euros del curso previo, por lo que el margen de Ebit sobre las ventas cerró el año en el 28,46%, casi cinco puntos porcentuales menos que el 33,39% del ejercicio anterior.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Telxius alcanzó los 187,02 millones de euros, un 11,17% menos que los 210,54 millones de euros de 2023, con lo que el margen de Ebitda sobre la facturación fue del 47,89%, casi 3,5 puntos porcentuales menos que el 51,37% de 2023.

Deuda neta

En cuanto a las inversiones de capital, el 'capex' de Telxius en 2024 alcanzó los 65,51 millones de euros, un 1,14% menos que los 66,27 millones de euros del curso previo.

Por otro lado, la deuda neta de la compañía ascendía a 493,92 millones de euros al cierre del pasado ejercicio, un 10,1% menos que los 549,44 millones de euros en los que concluyó 2023, por lo que la ratio de apalancamiento sobre el Ebitda al término de 2024 se situó en un múltiplo de 2,64 veces (2,61 veces en 2023).