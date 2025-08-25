Frank Torres Figueras

Indra nombra a Frank Torres director general de su división de vehículos militares

Torres era presidente de Nissan India y vicepresidente europeo de Transformación de Negocio y relaciones con la Alianza en Europa.

Indra ha nombrado a Frank Torres Figueras director general de su nueva división Land Vehicles, destinada a la construcción de vehículos militares y blindados, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía también lo ha nombrado Chief Program Officer y miembro del comité de dirección.

Torres era presidente de la filial india de Nissan, cargo que compatibilizaba con la de vicepresidente regional ejecutivo de Transformación de Negocio y relaciones con la Alianza en Europa.

Sede de Indra en Alcobendas (Madrid)

El directivo inició su carrera en Nissan en 2007 como analista de ingeniería en España y, desde entonces, ha avanzado a posiciones clave como Managing Director de Nissan Motor Ibérica (2011-2016), responsable de reindustrialización de las plantas españolas y, posteriormente, líder de operaciones industriales en Rusia y Europa Occidental.

Desde 2023, es el Region Divisional Vice President AMIEO de Nissan, liderando la transformación y aceleración de negocios en África, Oriente Medio, India, Europa y Oceanía, así como la presidencia para Nissan India.

Torres es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un MBA Internacional por la EUNCET - UPC. También ha cursado el Programa Ejecutivo en Dirección Estratégica Global de la Harvard Business School y el Programa de Dirección Avanzada del IESE Business School. 