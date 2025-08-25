Indra nombra a Frank Torres director general de su división de vehículos militares

Indra ha nombrado a Frank Torres Figueras director general de su nueva división Land Vehicles, destinada a la construcción de vehículos militares y blindados, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía también lo ha nombrado Chief Program Officer y miembro del comité de dirección.

Torres era presidente de la filial india de Nissan, cargo que compatibilizaba con la de vicepresidente regional ejecutivo de Transformación de Negocio y relaciones con la Alianza en Europa.

El directivo inició su carrera en Nissan en 2007 como analista de ingeniería en España y, desde entonces, ha avanzado a posiciones clave como Managing Director de Nissan Motor Ibérica (2011-2016), responsable de reindustrialización de las plantas españolas y, posteriormente, líder de operaciones industriales en Rusia y Europa Occidental.

Desde 2023, es el Region Divisional Vice President AMIEO de Nissan, liderando la transformación y aceleración de negocios en África, Oriente Medio, India, Europa y Oceanía, así como la presidencia para Nissan India.

Torres es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un MBA Internacional por la EUNCET - UPC. También ha cursado el Programa Ejecutivo en Dirección Estratégica Global de la Harvard Business School y el Programa de Dirección Avanzada del IESE Business School.