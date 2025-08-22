Trump afirma que Intel va a ceder al Gobierno de Estados Unidos un 10% de la compañía

El presidente de EEUU, Donald Trump, en su declaración de este viernes en la Casa Blanca. Reuters

Donald Trump ha confirmado el interés de Estados Unidos en hacerse con el 10% de Intel. Sin embargo, no está claro cómo entrará el Gobierno estadounidense en la compañía. Según ha indicado el propio Trump en declaraciones a los periodistas este viernes, la Casa Blanca habría llegado a un acuerdo con el fabricante de chips para ceder el correspondiente paquete accionarial.

Así, no está claro que la Casa Blanca vaya a pagar un dólar por el correspondiente paquete accionarial. Se trata de un pacto que el propio Trump habría cerrado con el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, en la reunión que tuvieron a principios de mes. "Llegó queriendo conservar su puesto y terminó dándonos 10.000 millones de dólares para Estados Unidos", ha declarado el propio Trump este viernes.

Lo que no ha aclarado Trump es la naturaleza del acuerdo y si el Gobierno de Estados Unidos hará algún abono por el paquete accionarial. Se trata de algo que, según Reuters, la Casa Blanca aclarará a lo largo del día.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, dio esta semana unas pistas sobre cómo se podría gestar el movimiento de la Administración Trump.

En una entrevista a CNBC, aseguró que la intención es obtener una participación en el capital social de Intel a cambio de las subvenciones que se concedieron a la multinacional a través de la Ley Chips y Ciencia que aprobó Joe Biden en su momento.

Así, la idea de Trump y su equipo es la de convertir en acciones los 10.860 millones de dólares de fondos federales que la Administración Biden aprobó para Intel (y que equivalen al 10% del valor de la compañía). Con todo, el fabricante de chips sólo ha recibido unos 2.200 millones de dólares de dichos fondos.

Por su parte, Intel no ha hecho comentarios sobre las palabras de Trump.

Cabe recordar que las relaciones entre la Administración Trump e Intel, hasta hace poco, no eran las mejores. El mandatario había pedido la renuncia de Lip-Bu Tan por "conflicto de intereses" por supuestas inversiones de Tan en empresas chinas.

Pero después de la reunión citada, Trump destacó el "éxito y ascenso" del directivo de Intel.

Cabe recordar que hace sólo una semana la compañía tecnológica Nvidia acordó pagarle al Gobierno de Estados Unidos el 15% de las ventas por la exportación de su chip H20 a China.

Y, este mismo lunes, el conglomerado japonés Softbank anunciaba una inversión de 2.000 millones de dólares en Intel.