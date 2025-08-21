Telefónica valora impugnar el contrato de ciberseguridad del Gobierno que ganó Orange

Telefónica valora impugnar el contrato de ciberseguridad que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública resolvió a favor de una unión temporal de empresas formada por Orange -marca de MasOrange-, la tecnológica TRC y la firma de ciberseguridad Mnemo, según han indicado a Efe fuentes conocedoras del proceso.

Fuentes de Telefónica consultadas por la propia agencia declinan hacer comentarios al respecto.

El diario Expansión ha publicado este jueves que Telefónica ha impugnado dicho contrato, al argumentar un desacuerdo con la mesa de contratación a la hora de valorar y puntuar los planes de implantación de los servicios por parte de los ofertantes, según este medio.

Este lote, el tercero de los cuatro resueltos el pasado julio, tiene un importe total ofertado de 66,8 millones de euros e incluye los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e Internet de los distintos ministerios, un servicio que ahora mismo lleva Telefónica junto a Indra.

El importe total de los cuatro lotes rondaba los 340 millones de euros, según la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público, que recogía que Telefónica y MasOrange eran las principales adjudicatarias.

De hecho, la Plataforma recogía la adjudicación de la red de datos nacional a Telefónica, por 109 millones (impuestos incluidos).

Por su parte, MasOrange obtuvo el lote destinado a la red de voz fija y móvil nacional, por 102 millones de euros.

Servicios de interconexión

Asimismo, la unión temporal de empresas (UTE) de Orange -marca de MasOrange-, la tecnológica TRC y la firma de ciberseguridad Mnemo consiguió los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e Internet.

El cuarto y último lote, para cubrir las necesidades de la red internacional de la AGE por 61 millones de euros, se adjudicó a Evolutio, compañía que se presenta como socio tecnológico para abordar los retos digitales, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías y la nube.