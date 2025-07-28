Orange se adjudica los dos lotes principales del mayor contrato estatal de telecomunicaciones y ciberseguridad

Una UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por Orange, junto a las firmas TRC y Mnemo, se ha adjudicado por 74 millones de euros el Lote 3 del contrato centralizado de la Administración General del Estado (AGE), que comprende servicios de acceso a Internet, interconexión de centros de datos y ciberseguridad.

De esta manera, según informó la compañía, se ha hecho con los dos lotes principales del mayor contrato público en España de servicios de telecomunicaciones y ciberseguridad.

El objeto de este contrato centralizado de telecomunicaciones es unificar los anteriores contratos de servicios de telecomunicaciones de los diferentes departamentos ministeriales y organismos públicos, consolidando los servicios de voz y datos fijos, datos y voz móviles, acceso a internet y red internacional.

Orange ya consiguió la concesión el pasado 8 de julio del Lote 2 de comunicaciones de voz fija y móvil, por 112 millones.

Con ello, la concesión conjunta de estos dos lotes alcanza 186 millones, pudiendo alcanzar más de 200 millones con ampliaciones.

Esto supone que Orange controla la gestión de aproximadamente la mitad del contrato a través del cual se da servicio a más de 120 organismos de la administración central, bajo la coordinación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.