Digi facturó 445 millones en el primer semestre de 2025, un 20,5% más, y superó los 9,6 millones de clientes

Digi vuelve a crecer en España, tanto en facturación como en clientes. En concreto, la operadora ha elevado un 20,5% sus ingresos en los seis primeros meses de 2025, mientras que su base de usuarios se ha incrementado un 29%.

En un comunicado, el operador de telecomunicaciones de origen rumano detalla que sus ingresos alcanzaron los 445 millones de euros en el primer semestre del ejercicio actual, frente a los 369,1 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2024.

En el segundo trimestre, la facturación de Digi ascendió a los 228,4 millones de euros, lo que supone un 19,2% más que los 191,7 millones de euros de hace un año.

De esta manera, España representa actualmente el 42% de los ingresos del grupo de telecomunicaciones, siendo el segundo mercado más importante para la compañía tras Rumanía.

Asimismo, la operadora ha registrado un beneficio bruto (Ebitda) de 82,7 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, una cifra prácticamente idéntica a los 82,4 millones de euros que ganó en el mismo periodo en 2024.

Por otro lado, los gastos operativos alcanzaron hasta junio los 362,3 millones de euros, un 26,5% más que en el mismo periodo de 2024. En el segundo trimestre aumentaron un 25,6%, hasta los 186,3 millones de euros.

Además, Digi informa de que en los seis primeros meses del año ha invertido 169 millones de euros. Dinero que ha ido destinado a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica y a la implantación de su propia red de móvil, que empezó a funcionar el 1 de julio.

Clientes

La empresa destaca que el incremento de sus ingresos en España se debe al aumento de su base de clientes, tanto de servicios de telefonía móvil como de comunicaciones fijas, "principalmente impulsado por las atractivas ofertas" comerciales que tiene la operadora en nuestro país.

Digi ha sumado más de 1,22 millones de clientes en el primer semestre de 2025. Unos datos que llevan a la compañía a alcanzar más de 9,66 millones de usuarios a cierre del mes de junio. Esto supone un incremento del 29% respecto a la misma fecha del año anterior.

En concreto, la compañía ha informado de que a 30 de junio contaba con alrededor de 6.580.000 usuarios de telefonía móvil en España, lo que supone un incremento del 24,3% en relación con el dato registrado hace doce meses.

En el caso de su negocio fijo, la compañía superó los 2,26 millones de usuarios de Internet y los 723.000 de telefonía, lo que representa un incremento del 35,3% y del 32,9%, respectivamente.

Respecto a su negocio de televisión, lanzado el pasado mes de diciembre, Digi cuenta ya con más de 90.000 usuarios. Además, remarca que en estos seis primeros meses de 2025, ha ampliado la cobertura de su servicio de TV para toda España, ha lanzado el Pack Deportes y ha incrementado su oferta básica en más de 50 canales

Por otra parte, Digi también informa de que el ingreso medio por cliente al mes (ARPU, por sus siglas en inglés) de su negocio en España ha descendido un 8% en los últimos doce meses, desde los 8,8 euros de hace un año hasta los 8,1 euros en el segundo trimestre de 2025

En cuanto a la plantilla, a cierre del primer semestre del año, la compañía superó los 9.600 profesionales contratados directamente, entre los que se encuentra personal de infraestructura para el despliegue de su propia red de fibra y sus call center propios