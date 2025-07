Masorange y Vodafone aceleran las negociaciones para dar entrada "inminente" a un socio inversor en su filial de fibra

Las conversaciones para la búsqueda de un socio inversor que adquiera hasta un 40% de la empresa conjunta de fibra óptica de Masorange y Vodafone España se encuentran ya en su recta final. Tras varios meses de negociaciones, la firma de un acuerdo es "inminente".

Así lo han indicado fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia, que indican que, salvo contratiempos de última hora que retrasen el proceso, el acuerdo para fijar la composición accionarial de la mayor fibreco de Europa podría cerrarse en tan sólo "una o dos semanas".

Este hito llega, además, en un momento en el que se está comenzando a abordar la salida de KKR, Providence y Cinven del capital de Masorange. Algo que podría producirse tanto mediante una salida a bolsa de la operadora española como a través de una toma de control de la empresa por parte de Orange.

Hay que recordar que Lorca Telecom (vehículo creado los fondos propietarios de MásMóvil) posee un 50% de Masorange, mientras que la otra mitad de la joint venture está en manos del grupo francés de telecomunicaciones.

De momento, las primeras informaciones apuntan a que la oferta de Orange por el 50% de los fondos rondará los 4.000 millones de euros. Una cifra inferior a la valoración que las firmas de análisis hacen de Masorange y que, según han indicado fuentes conocedoras a este periódico, KKR, Providence y Cinven no están dispuestos a aceptar.

Proyecto Surf

Masorange y la operadora propiedad de Zegona alcanzaron el pasado 2 de enero un acuerdo vinculante para crear esta nueva fibreco. Estará compuesta por unos 12,2 millones de unidades inmobiliarias, la gran mayoría aportadas por Masorange, lo que la convierte en la mayor de Europa.

El proyecto Surf, que es como se ha denominado a esta operación, contempla que Masorange se quede con una participación del 50% en la joint venture, lo que permitirá mantener el control del activo. Vodafone poseerá un 10% y un inversor financiero el 40% restante.

Aunque hace unas semanas se especuló con la posibilidad de que el porcentaje que se vendiera fuera inferior al previsto, el objetivo que han defendido las empresas durante las negociaciones ha sido alcanzar ese 40% fijado inicialmente.

KKR, GIC y Brookfield han sido las tres firmas que presentaron ofertas vinculantes y, según han indicado fuentes conocedoras a este periódico, el proceso para seleccionar una de ellas se encuentra ya en la última fase.

"El acuerdo es inminente", inciden las fuentes, que apuntan a que podría conocerse en apenas "una o dos semanas". Otras fuentes financieras añaden que el proceso "no debería durar mucho más".

Cuando anunciaron en enero la creación de esta fibreco, las operadoras señalaron que calculaban que la transacción se iba a cerrar a finales del primer semestre de 2025. Plazo que después se retrasó al tercer trimestre.

Sin prisa

Finalmente, el acuerdo con los fondos llegará, si nada lo impide, antes de las vacaciones del mes de agosto y no se demorará hasta septiembre. No obstante, las empresas han asegurado en todo momento que no tenían ninguna prisa por cerrarlo.

Así lo indicó, por ejemplo, Meinrad Spenger, consejero delegado de Masorange en la última edición de DigitalES Summit. Zegona, por su parte, ha admitido recientemente que la monetización de esta joint venture es "compleja" e implica "compromisos a largo plazo con sofisticados inversores".

"Por ello es importante que manejemos esta fase final con disciplina, diligencia y paciencia", incide la propietaria de Vodafone España.

Respecto a la valoración de la fibreco, un informe reciente de Barclays la situaba en una horquilla de entre 6.600 y 8.000 millones de euros. Según fuentes financieras, la cifra final estará por encima de los 7.000 millones de euros.

Masorange

Al mismo tiempo que ultiman la búsqueda de un socio financiero para su fibreco con Vodafone España, los dueños de Masorange están comenzando a explorar la salida de los fondos de inversión que eran propietarios de MásMóvil de la joint venture.

Según publicaba El Confidencial este martes, Orange ha presentado una primera oferta tentativa a Cinven, KKR y Providence que valora su 50% entre 3.700 y 4.000 millones de euros, más la deuda.

Fuentes cercanas han indicado a este periódico que en estos momentos no hay ninguna oferta formal del grupo francés.

No obstante, señalan que para los fondos esta cantidad es insuficiente y recuerdan que, como publica Cinco Días, la valoración que hacen las firmas de inversión de Masorange estaría más cercana a los 12.000 millones de euros.

En estos momentos no está claro qué concluirá primero, si un acuerdo sobre la venta de hasta el 40% de la fibreco o uno para la salida de los fondos de Masorange. No obstante, fuentes financieras ven más probable la primera opción.

El motivo es que, con la venta de la fibreco acordada, sería más fácil calcular la valoración definitiva de Masorange, ya que sus propietarios han indicado que su objetivo es destinar los fondos obtenidos con esta operación a reducir la deuda de la joint venture.