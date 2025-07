Indra avanza en la compra de Escribano: constituirá este julio la comisión de independientes que analizará la operación

Indra constituirá antes de que acabe julio la comisión compuesta por consejeros independientes que se encargará de analizar la posible compra de Escribano. Una operación que José Vicente de los Mozos, consejero delegado, admite que genera conflictos de interés, pero que puede ser beneficiosa para el grupo.

En la presentación de los resultados del primer semestre de 2025, De los Mozos ha recordado que, una vez realizado el estudio preliminar y debido al conflicto de interés, solicitó una reunión con el consejo de administración para explicar el racional de la operación con Escribano Mechanical & Engineering (Grupo EM&E).

En dicha comisión se acordó "por unanimidad" la creación de una comisión formada íntegramente por consejeros independientes para analizar operaciones que impliquen conflicto de interés, como es la de la empresa familiar del actual presidente.

"Antes de final de mes estarán definidas las personas que participan en esa comisión, que serán 100% independientes, así como las reglas de buen gobierno de esa comisión. Luego las cosas avanzan según lo previsto", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que, como empresa del Ibex 35, Indra ha creado esta comisión para asegurar que el proceso respete todas las normas de buen gobierno, dada la problemática que puede generar esta operación.

De hecho, De los Mozos ha recordado que él fue el primero que en su día dijo que esta operación presenta un conflicto de interés. Pero ha añadido que esto "no implica que una operación no se haga". "Con los conflictos de interés lo que se hace es tratarlos y tratarlos de una forma profesional", ha afirmado.

En este contexto, ha recordado que el equipo directivo que él lidera es el que va a dirigir el estudio de la operación, pero ha añadido que, "evidentemente, habrá que trabajar mano a mano con esa comisión para evaluar la evolución de todo el proceso".

Valores

Por otro lado, el consejero delegado de Indra ha defendido la racionalidad de la operación y ha apuntado que la compra Grupo EM&E ya se empezó a estudiar antes de que Ángel Escribano asumiera la presidencia ejecutiva del grupo.

Así, ha remarcado que aún no saben "cuál va a ser el final de una película" porque, aunque una operación te pueda gustar, luego no puede encajar por distintas circunstancias, como el precio o que una de las dos partes considere que no es lo que esperaba inicialmente.

No obstante, ha apuntado que si no pensase que es bueno para el grupo Indra, no hubiera ido con la propuesta al consejo de administración. "Lo que está claro es que hay película", ha afirmado De los Mozos.

En concreto, ha reivindicado el valor que podría aportar el sistema antidron que fabrica Escribano. Así, ha asegurado que es algo que puede ayudar a Indra a participar en procesos europeos a los que no puede acceder en solitario actualmente. Así, ha remarcado que España tiene “muy buenas empresas”, pero sin la masa crítica necesaria para competir en Europa.

Otras operaciones

Por otro lado, De los Mozos ha remarcado que Grupo EM&E no es la única empresa que están analizando de cara un posible movimiento de crecimiento inorgánico. De hecho, ha adelantado que la semana que viene anunciarán una nueva adquisición.

Respecto al cierre de la compra de la planta de producción que tiene Duro Felguera en Gijón (Asturias), denominada El Tallerón, el consejero delegado de Indra ha remarcado el acuerdo definitivo se firmará la próxima semana.

El objetivo de Indra es reconvertir la planta para producir en ella vehículos blindados. Pero también que sea su sede en Asturias, por lo que se trasladarán allí los alrededor de 200 trabajadores que tiene en esta comunidad en la división de tráfico aéreo, así como los 100 que quiere contratar.

En cuanto al blindado 8x8 Dragon, Indra prevé entregar este año al Ministerio de Defensa entre 60 y 80 unidades. La cifra exacta dependerá de aspectos ajenos a la compañía, como las "vicisitudes de las cadenas de suministro".

De izquierda a derecha: Miguel Forteza, director general financiero; Ángel Escribano, presidente, y José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, durante la presentación de resultados del primer semestre. Indra

Según ha recordado Escribano, hasta la fecha se han entregado 11 unidades al Ejército español de este vehículo producido por Tess Defence y hay otras 22 listas para su validación por parte del Ministerio de Defensa.

Sobre su participación en el proceso para adquirir el negocio de blindados del grupo italiano Iveco (Iveco Defence Vehicles), ha reiterado que participará en la operación de forma directa o indirecta, si bien ha reconocido que "todos los países quieren defender sus empresas", en referencia a Italia.

Minsait

Por otro lado, De los Mozos ha vuelto a reiterar que "Minsait no se vende". No obstante, no ha cerrado la puerta a posibles desinversiones de algunas partes de su división de Tecnologías de la Información (TI).

Es el caso de su filial de medios de pago, recientemente rebautizada como Nuek, para la que se abrió un proceso formal de venta en septiembre de 2024, Indra estudiará aquellas ofertas que sean "razonables".

No obstante, De los Mozos ha asegurado que no tiene ninguna necesidad en términos financieros de llevar a cabo la operación y ha recalcado que la venta de Nuek no cambiaría el negocio principal de Minsait, que representó el 61% de las ventas de Indra en el primer semestre de este año.

Al igual que en el caso de Nuek, la compañía también está analizando la venta de Servinform, su negocio de externalización de servicios, y no se cierra a salir de algunos mercados geográficos o entrar en otros.

Por último, el consejero delegado de Indra ha anunciado que en el primer trimestre de 2026, coincidiendo con la publicación de los resultados de 2025, Indra celebrará un nuevo Capital Markets Day en el que anunciará los siguientes pasos de su estrategia.

Sucederá al plan 'Leading the Future' presentado en marzo de 2024 y en el que explicarán cómo lograrán su objetivo de alcanzar los 10.000 millones de facturación, ofreciendo detalles como con qué márgenes o qué productos.