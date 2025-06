Telefónica y MasOrange han mantenido contactos informales sobre Vodafone España, según 'Bloomberg'

Telefónica y Masorange han mantenido conversaciones informales acerca de un posible acuerdo sobre Vodafone España. Así lo asegura Bloomberg, que señala que uno de los escenarios que se plantean sería trocear la operadora propiedad de Zegona para evitar el veto de las autoridades de competencia a la operación.

Consultadas por este periódico sobre la información publicada por Bloomberg, las tres operadoras mencionadas han rehusado hacer comentario alguno.

Según indica la agencia de noticias, una de las alternativas que se estarían barajando es la de dividir los distintos negocios de Vodafone España, como sus actividades de banda ancha fija, sus servicios de telefonía móvil o su negocio de empresas.

Una de las personas, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada, apuntó además que Masorange también podría hacerse con el control de Lowi, la marca con la que Vodafone opera en el mercado de bajo coste.

No obstante, según la agencia, Telefónica y Masorange no han iniciado aún negociaciones formales ni han hecho propuestas formales a Zegona por Vodafone. Además, añadieron que no existen garantías de que se produzca una transacción, dados los posibles problemas de competencia y de financiación.

Precio

De hecho, las fuentes agregan que hay que tener en cuenta que esta operación tendría a día de hoy un coste elevado para cualquier comprador. Zegona adquirió las operaciones españolas del grupo británico Vodafone hace justo un año por unos 5.000 millones de euros.

Y, por ejemplo, habría que tener en cuenta que las acciones de Zegona se han disparado en la Bolsa de Londres más de un 150% en los últimos doce meses. Este viernes han cerrado en las 6,92 libras.

En el caso de que estas conversaciones informales apuntadas por Bloomberg lleguen finalmente a buen puerto, el mercado español de las telecomunicaciones avanzaría hacia un mayor grado consolidación.

Marc Murtra, presidente de Telefónica desde el pasado mes de enero, ha señalado en las últimas semanas que la compañía tendrá un rol activo en la consolidación de los principales mercados en los que opera el grupo. Y España es uno de ellos.