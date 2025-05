Sahgal (Nokia) pide invertir más en automatizar las redes ante eventos como el apagón: "No hay energía de respaldo infinita"

Nokia es una compañía con más de 150 años de historia, pero no se considera "una empresa tradicional". Para Raghav Sahgal, presidente del área de Cloud and Network Services del grupo a nivel global, Nokia es "un líder de la industria innovador".

En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Sahgal repasa algunas de las tendencias que marcan el presente y el futuro de la industria, como el 5G, las redes privadas, las APIs, la automatización o la inteligencia artificial (IA).

Desarrollos todos ellos que, asegura, no sólo ayudan a las empresas a ser más eficientes y tener negocios más rentables. También pueden mejorar la productividad y la digitalización de un país y desempeñar un papel clave en incidentes concretos.

Y entre ellos se encontraría un apagón energético como el que vivió España el 28 de abril. Un evento que demostró la "buena preparación" de la industria de telecomunicaciones, pero del que también se pueden extraer algunas lecciones.

¿Por qué fallaron las redes de telecomunicaciones durante el apagón del 28 de abril en España?

No soy un experto en determinar la causa exacta de por qué se produjo, creo que es algo que el propio gobierno está investigando. Un apagón de esta magnitud es muy significativo, y es triste ver que ocurrió.

Sin embargo, se hizo un gran trabajo en recuperar con rapidez la energía. En cuanto volvió la energía, las redes se restablecieron y Nokia estuvo allí para apoyar a sus clientes, asegurando que la red volviera a funcionar lo antes posible.

Surgirán muchos aprendizajes que nos ayudarán a prepararnos mejor como ecosistema.

Los clientes nos agradecieron la respuesta y, en lo que respecta a los componentes de los que somos responsables, logramos restablecer la estabilidad y el funcionamiento normal rápidamente. Pero es un evento extraordinario, creo que nunca antes había sucedido algo así aquí.

No, nunca...

De esto se pueden obtener muchos aprendizajes para el país, para las distintas industrias y para las personas. Porque es en estos momentos cuando se pone a prueba la resiliencia: qué tan buena es, cómo funcionan los sistemas de respaldo... Surgirán muchos aprendizajes que nos ayudarán a prepararnos mejor como ecosistema.

Pero está muy claro que eventos como este seguirán ocurriendo; la seguridad también se está convirtiendo en un gran desafío a nivel mundial y hemos visto muchos incidentes relacionados con ello. La infraestructura crítica es vulnerable a esto y debemos asegurarnos de trabajar junto con nuestros clientes para proteger la red de extremo a extremo.

Esta es una prioridad muy alta para Nokia: asegurarnos de que no sólo proporcionamos tecnología, sino que también protegemos las redes lo mejor posible. En lo que respecta a los componentes que proporcionamos, no sólo ofrecemos tecnología e innovación, sino que lo hacemos de manera responsable y segura.

¿Qué tecnologías pueden ayudar a mejorar la seguridad y la resiliencia de las redes para evitar o mitigar estos problemas?

Lo primero es reconocer que los operadores españoles hicieron un gran trabajo respondiendo y recuperando la red. Estaban muy bien preparados, y eso es algo que he podido confirmar también hablando con ellos. La resiliencia de las redes y los planes de contingencia funcionaron bien ante una situación inédita.

Habíamos desplegado tecnología para anticipar este tipo de situaciones, pero nunca se pone realmente a prueba hasta que sucede algo así. No probamos cómo funciona en un apagón de diez horas porque no solemos tener ese escenario en toda la red.

La industria en su en conjunto debe invertir más en automatización, en tener mayores niveles de seguridad porque este es el mundo en el que vivimos.

Pero diría que, dadas las circunstancias de un evento que nunca había ocurrido antes, la forma en que los operadores recuperaron el servicio y cómo los apoyamos es algo de lo que sentirse muy orgullosos.

Sin embargo, siempre hay lecciones que aprender, sobre todo en cuanto a la resiliencia y la capacidad de respaldo energético, ya que nunca se sabe cuánto puede durar un apagón. No se puede tener energía de respaldo infinita.

Y aunque esto tiene más que ver con el lado de la energía, algunos elementos tecnológicos pueden ser clave. Por ejemplo, pienso que la industria en su conjunto debe invertir más en automatización, en tener mayores niveles de seguridad porque este es el mundo en el que vivimos.

Creo que en estas áreas es donde veremos más inversión porque la mejor forma de acelerar la recuperación ante incidentes es a través de una mayor automatización. Esto nos permitirá dejar de hacer ciertas cosas de forma manual y pasar a hacerlas de manera automatizada.

Habla de la necesidad de invertir en automatización, pero el sector no atraviesa su mejor momento financiero. ¿Cómo pueden los operadores afrontar estas inversiones?

La automatización es precisamente una vía para que el sector mejore su eficiencia y si tienes redes más eficientes eres más rentable. Al operar redes más eficientes y gastar más dinero en automatización, haces más con menos. Además, permite ofrecer una mejor experiencia al cliente, lo que ayuda a la monetización.

El reconocimiento de que esta es una industria crítica y la necesidad de apoyarla (...) es una prerrogativa para los gobiernos.

La industria es consciente de esto y está invirtiendo porque ven el retorno. Eventos como el apagón aceleran la adopción de estas tecnologías, igual que la pandemia de Covid-19 impulsó la digitalización.

Las crisis suelen ser puntos de inflexión que nos obligan a mejorar. Cada catástrofe que ha ocurrido en el mundo nos ha enseñado algo que nos ha permitido hacer las cosas de forma diferente y mejor.

¿Cree que los gobiernos deberían reconocer el papel crítico de las telecomunicaciones y destinar más fondos públicos para reforzar su resiliencia?

Nokia no es una compañía que asesora a gobiernos. No es nuestro trabajo. Nuestro papel es desarrollar tecnología, no influir en políticas. Lo importante es que se reconozca que las telecomunicaciones son una infraestructura crítica.

Si la conexión se cae, no puedes hacer prácticamente nada. En la digitalización y la mejora de la productividad de un país, uno de los aspectos clave son las comunicaciones. Una red robusta mejora la productividad y atrae inversiones.

El reconocimiento de que esta es una industria crítica y la necesidad de apoyarla desde el punto de vista regulatorio, o en la medida en que la nueva tecnología innovadora pueda ser financiada o respaldada, es una prerrogativa para los gobiernos.

Raghav Sahgal, presidente del área de Cloud and Network Services de Nokia. Nokia

No es algo que podamos imponerles, pero lo importante es reconocer que, cuanto más se apoye a esta industria desde la regulación y la inversión, mayores serán los beneficios para el país y los ciudadanos.

¿Qué presencia y proyectos tiene Nokia en España actualmente?

España es un país muy importante para Nokia. Trabajamos con todos y cada uno de nuestros potenciales clientes aquí y son parte central de nuestra estrategia. Consideramos que los clientes españoles son innovadores, lo que nos permite innovar a nosotros e innovar juntos.

¿Ha afectado la fusión de Orange y MásMóvil a su negocio en el mercado español?

No, no nos afecta negativamente. De hecho, la consolidación puede ser positiva porque aporta escala. Queremos clientes con solidez financiera y si estas operaciones les ayudan, siempre las hemos apoyado. Si nuestros clientes se consolidan y ganan escala, eso nos beneficia también.

El despliegue de 5G es clave para aprovechar las nuevas capacidades de red. ¿Cómo valora su avance en España y Europa?

Algunos mercados, como Estados Unidos, fueron pioneros en 5G, y después siguieron otros como Europa y España. El despliegue de 5G en España es bueno, está bastante extendido. No es un tema de lentitud. En cualquier nueva tecnología, siempre hay mercados que lideran y otros que siguen.

Son ciclos, a veces aprendes de lo que ocurre en otros mercados. Y hemos aprendido mucho de España. Compartimos ese aprendizaje de otros países para que todos nuestros clientes en todo el mundo disfruten de esa innovación.

¿Ya se están monetizando las capacidades de 5G?

Esto es un viaje. Primero tienes que desplegar, estabilizar, después escalar y finalmente hacer que la tecnología sea generalizada. Sin embargo, el reto en nuestra industria sigue siendo cómo monetizar completamente el 5G.

Si nuestros clientes se consolidan y ganan escala, eso nos beneficia también.

Creo que el 5G nos ofrece un buen punto de inflexión para analizar casos de uso, ya que tiene capacidades muy determinantes. Estamos pasando de ser un proveedor puramente de conectividad a ser un proveedor de conectividad y capacidades. Y ahí es donde ocurre la monetización.

¿Y cuando veremos esa monetización a gran escala?

Ya estamos viendo casos reales de monetización, especialmente en el uso de network slicing. En el sector industrial, casos como digital twins y colaboración empresarial ya generan ingresos. En el segmento de consumo, casos como realidad aumentada, realidad virtual o acceso fijo inalámbrico están desarrollándose, aunque requieren que los dispositivos sean más asequibles para escalar.

¿Qué importancia tiene la colaboración con industrias más allá del sector telco?

La industria es donde aún debe producirse el mayor nivel de digitalización. Estimamos que sólo está al 30-40% de su potencial, frente al 70-80% en empresas. Hay enormes oportunidades. Por eso, hemos apostado por redes privadas y soluciones edge, y tenemos el 55% de cuota de mercado en redes privadas industriales a nivel mundial.

¿Cuál es el nivel de adopción de las redes privadas? ¿Falta mucho camino por recorrer?

No lo creo. Tenemos cerca de 819 redes privadas ya instaladas. Está creciendo a un ritmo alarmante. Podría darte una lista completa de ejemplos de lo que hemos hecho en todo el mundo: desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y África. Así que no creo que esto sea sólo una moda. Está sucediendo ahora y lo estamos comprobando.

¿Qué ventajas tiene para una empresa industrial invertir en una red privada?

La idea no es proporcionar una red privada, es darles un plataforma edge. Darles sólo conectividad no resuelve sus problemas, tienes que darles todo un ecosistema.

El retorno de inversión es muy alto. Por ejemplo, si una mina se detiene por falta de conectividad cinco minutos, las pérdidas pueden ser enormes. Por lo tanto, ese retorno de la inversión es asegurarse de que tienes unas comunicaciones robustas que estén siempre disponibles y sean fiables.

Tenemos cerca de 819 redes privadas ya instaladas. Está creciendo a un ritmo alarmante.

No creo que haya mucho problema en justificar el retorno de la inversión, más bien en justificar los casos de uso y el ecosistema.

En el segmento de consumo, ¿qué casos de uso ve para 5G?

Obviamente los consumidores buscan mayor velocidad y ancho de banda, pero también nuevas aplicaciones como gaming, realidad aumentada, realidad virtual, etc. No creo que los casos de uso sean el problema.

Lo importante es que la red sea fácilmente consumible por los desarrolladores de aplicaciones, exponiendo capacidades mediante APIs. Así, cada vez que una app como Uber use la localización de red, la industria puede monetizar ese servicio.

¿Cuándo veremos un uso masivo de estas APIs?

Escalar esto llevará entre dos y cinco años, hasta el final de la década. Construir estos ecosistemas lleva décadas, pero el crecimiento será significativo en ese periodo, especialmente a medida que evolucionemos hacia 6G.

¿Cómo puede la inteligencia artificial (IA) transformar los servicios de telecomunicaciones?

La IA es una oportunidad enorme. Una gran herramienta para impulsar la productividad y la automatización. El volumen de datos en las redes crece rápidamente y es imposible procesarlos a nivel humano.

Se trata de tener la capacidad de operar una red de manera autónoma, sin intervención, con plena confianza y automatización total. No se puede lograr esto sin IA.

Y la IA, tanto clásica como generativa, es esencial para analizar y resolver problemas de red. Pero tiene que ser usada de forma responsable. En Nokia, estamos integrando IA en nuestros productos y procesos para mejorar la eficiencia y la seguridad.

¿En qué fase estamos en este desarrollo?

La analítica ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que está ocurriendo es que cada vez se consume más y de forma más generalizada. La inteligencia artificial generativa está recibiendo mucha atención, inversión y desarrollo, y se trata de cómo combinar machine learning, deep learning y la IA generativa para resolver ciertos casos de uso. Hacia esto se dirige la red.

Se trata de tener la capacidad de operar una red de manera autónoma, sin intervención, con plena confianza y automatización total. No se puede lograr esto sin inteligencia artificial. Para mí, no es una opción, es una necesidad, y creo que nuestra industria está empezando a adoptarlo de manera significativa.

Pero gestionamos redes críticas, así que debemos ser cuidadosos e incorporarlo de manera responsable.

¿Es posible alcanzar una red 100% autónoma, sin intervención humana?

No lo creemos posible ni deseable. Incluso aunque se pudiera. La automatización puede llegar al 95-97%, pero la intervención humana sigue siendo necesaria para decisiones críticas. La supervisión y el juicio humano son insustituibles en ciertos casos.

¿Cuáles son las tendencias en el negocio de la nube?

La nube permite escalabilidad, elasticidad y automatización. Decidimos que todo nuestro software sea cloud-native y pueda funcionar en cualquier nube, pública o privada, incluso en modelos SaaS.

Decidan lo que decidan los gobiernos, nuestro trabajo es crear innovación y ofrecer la tecnología más eficiente.

Fuimos los primeros en ofrecer funciones críticas como servicio, y nuestra solución es agnóstica respecto a la infraestructura subyacente, lo que nos da una ventaja competitiva porque somos los únicos en hacerlo.

¿La incertidumbre geopolítica y los aranceles pueden afectar a la innovación?

No somos actores políticos, somos una empresa que atiende a sus clientes. Decidan lo que decidan los gobiernos, nuestro trabajo es crear innovación y ofrecer la tecnología más eficiente. Cuando los políticos toman decisiones, tenemos que lidiar con ellas.

Los aranceles no son sólo para nosotros, son para todos. No puedes controlarlo. La única manera de ganar es si tienes productos y liderazgo. Y nuestro enfoque es tenerlos en cualquier escenario.

¿Cómo gestiona Nokia la cadena de suministro ante la incertidumbre global?

Siempre hemos tenido una estrategia de asegurarnos una cadena de suministro eficiente en cualquier escenario. Creemos que estamos en una buena posición para ayudar a nuestros clientes en todo el mundo. Es una parte fundamental de nuestra estrategia y estamos orgullosos de nuestra capacidad de adaptación.