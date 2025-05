Telefónica acelera su salida de América Latina con la venta de su filial en Uruguay por 389 millones de euros

Nueva desinversión de Telefónica en América Latina. El grupo español de telecomunicaciones ha anunciado este miércoles la venta de su filial en Uruguay a Millicom por 440 millones de dólares (389 millones de euros al tipo de cambio actual).

Esta operación es la cuarta venta de una filial en la región de Hispam anunciada por la compañía desde que Marc Murtra asumió la presidencia de Telefónica el pasado mes de enero. La salida de Uruguay se suma, por tanto, a las ya anunciadas de Argentina, Perú y Colombia.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operadora detalla que este miércoles ha alcanzado un acuerdo para la venta a Millicom Spain "de la totalidad de las acciones que ostenta en Telefónica Móviles del Uruguay, representativas del 100% de su capital social".

El importe de la transacción (firm value) para dicha sociedad es de 440 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual). No obstante, el precio correspondiente está sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Asimismo, informa de que la transacción está sujeta también a determinadas condiciones de cierre, incluyendo la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias.

No obstante, no es previsible que las autoridades de competencia del país se opongan a la operación, ya que Millicom no tiene actualmente presencia en el sector de las telecomunicaciones móviles de Uruguay.

Telefónica es la segunda compañía de telefonía móvil del país por cuota de mercado. El líder, con bastante diferencia, es Antel, operadora participada por el Estado. También tiene presencia Claro, la operadora propiedad de Carlos Slim.

En un comunicado, Millicom destaca que esta operación le permite "consolidar su posición de liderazgo en Sudamérica". Además, estima que la transacción tenga un impacto positivo en el EFCF desde 2026, impulsado por eficiencias operativas y la integración con su presencia regional actual.

"El panorama de mercado en Uruguay es positivo, respaldado por un entorno regulatorio estable y sólidos fundamentos del mercado móvil, lo que brinda una base sólida para un crecimiento sostenible", asegura.

Salida de Hispam

En el hecho relevante, Telefónica subraya que esta operación se enmarca dentro de "la política de gestión de cartera de activos" del grupo y está alineada con su estrategia de "reducir la exposición a Hispanoamérica".

Con este fin, el pasado 24 de febrero, el grupo español anunció la venta de Telefónica Argentina a Telecom, operadora participada por el Grupo Clarín, por unos 1.189 millones de euros. Y unos días después, el 13 de marzo, acordó la venta del negocio en Colombia a Millicom por 367 millones de euros.

A mediados de abril, Integra Tec cerró un acuerdo con el grupo español para adquirir Telefónica del Perú, actualmente en concurso de acreedores, por alrededor de 3,7 millones de soles peruanos (aproximadamente, 900.000 euros al tipo de cambio actual).

Estas cuatro operaciones acordadas en los primeros meses de Murtra como presidente de Telefónica permiten a la empresa acelerar la ejecución de la estrategia lanzada en 2019 por su predecesor en el cargo, José María Álvarez-Pallete, para reducir la exposición de la compañía en América Latina.

Este mismo miércoles, Murtra ha señalado que la salida de la empresa de Hispanoamérica mejora su posición para acometer operaciones de consolidación en el sector de las telecos en Europa, donde se concentran tres de sus cuatro principales mercados, es decir, España, Alemania y Reino Unido (además de Brasil).

"La realidad de Hispanoamérica, donde hay unos grandes equipos, (...) si uno mira las cuentas y la generación de caja, creemos que el capital en nuestras manos se utiliza de una manera más eficiente apuntando hacia otros activos. Creemos que estos movimientos, aunque pueda no ser intuitivo (...), nos dan todavía mayor capacidad para consolidar", ha subrayado.