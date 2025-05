Bill Gates se compromete a donar "prácticamente toda" su fortuna a su fundación y adelanta su cierre a 2045

Bill Gates se ha comprometido a donar "prácticamente toda" su fortuna a la Fundación Gates. El filántropo y cofundador de Microsoft prevé que la organización que fundó en el año 2000 junto a su exmujer Melinda Gates destine a salvar y mejorar la vida de personas de todo el mundo más de 200.000 millones de dólares (unos 176.890 millones de euros al tipo de cambio actual) de aquí a 2045.

En un artículo publicado en la web de la fundación, Gates anuncia que la organización "cerrará sus puertas" el 31 de diciembre de 2045, varios años de lo que había previsto inicialmente. El motivo es que existen "demasiados problemas urgentes que resolver como para que pueda conservar recursos que podrían utilizarse para ayudar a la gente".

El cofundador de Microsoft explica que esta decisión se produce tras haber leído El Evangelio de la riqueza, un ensayo publicado en 1889 por Andrew Carnegie. Un libro que argumenta que los ricos tienen la responsabilidad de devolver los recursos a la sociedad y que sentó las bases de la filantropía tal como la conocemos actualmente.

Gates recuerda que, en la frase más famosa del ensayo, Carnegie argumenta que "quien muere rico, muere deshonrado". "He dedicado mucho tiempo a pensar en esa cita últimamente. Se dirán muchas cosas de mí cuando muera, pero estoy decidido a que 'murió rico' no sea una de ellas", remarca. Y es que, incide, hay "demasiados problemas urgentes que resolver".

"Por eso he decidido devolver mi dinero a la sociedad mucho más rápido de lo que había planeado originalmente. Donaré prácticamente toda mi fortuna a través de la Fundación Gates durante los próximos 20 años a la causa de salvar y mejorar vidas en todo el mundo. Y el 31 de diciembre de 2045, la fundación cerrará sus puertas definitivamente", anuncia.

El filántropo explica que esto supone un cambio con respecto a sus planes originales. Cuando Melinda y él fundaron la Fundación Gates hace 25 años, incluyeron una cláusula en sus primeros estatutos en la que se establecía que la organización desaparecería varias décadas después de su muerte.

"Hace unos años, comencé a replantearme ese enfoque. Más recientemente, con la aportación de nuestro consejo, creo que podemos alcanzar los objetivos de la fundación en un plazo más corto, especialmente si redoblamos las inversiones clave y brindamos mayor seguridad a nuestros socios", asegura.

Redoblar inversión

En este sentido, recuerda que en los primeros 25 años de la Fundación Gates, impulsada en parte por la generosidad de Warren Buffett, donaron más de 100 000 millones de dólares (unos 88.430 millones de euros). Y asegura que en las próximas dos décadas duplicarán sus donaciones.

Así, explica que la cantidad exacta dependerá de los mercados y la inflación, pero calcula que la fundación invertirá más de 200 000 millones de dólares (unos 176.890 millones de euros) de aquí a 2045. Una cifra que incluye tanto el saldo de la fundación como sus futuras contribuciones.

Por otro lado, agrega que esta decisión llega en un momento de reflexión para él. Y es que además de celebrarse el 25 aniversario de la fundación, en 2025 también se producen otros hitos importantes para Bill Gates. Por ejemplo, habría sido el año en que su padre, quien le ayudó a fundar la fundación, cumpliera 100 años, mientras que Microsoft cumple 50 y él 70 en octubre.

"Esto significa que oficialmente he llegado a una edad en la que mucha gente está jubilada. Si bien respeto la decisión de quien quiera pasar sus días jugando al pickleball, esa vida no es para mí, al menos no a tiempo completo. Tengo la suerte de despertarme cada día con energía para ir a trabajar. Y espero llenar mis días con revisiones de estrategias, reuniones con socios y viajes de aprendizaje durante todo el tiempo que pueda", subraya.