Indra asegura que no se "precipitará" con la venta de Minsait y confirma su "anhelo" de ampliar su peso en ITP Aero

Indra sigue trabajando en el desarrollo de operaciones inorgánicas en el marco de aplicación de su plan estratégico 'Leading the future'. La compañía ha asegurado este miércoles que no se "precipitará" a la hora de ejecutar una posible venta de Minsait, al mismo tiempo que ha confirmado su "anhelo" de incrementar su participación en ITP Aero, actualmente del 9,5%.

Así lo han asegurado Ángel Escribano, presidente ejecutivo, y José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la compañía de tecnología y defensa en sendos encuentros con la prensa y los analistas para presentar los resultados del ejercicio 2024.

Escribano ha señalado que en Indra están "trabajando duro" para buscar un socio adecuado para Minsait y acometer una operación de desinversión si se da el caso. No obstante, ha incidido en que no tienen "ninguna necesidad" de vender su filial de tecnología de la información (TI) y que, en cualquier caso, no realizarán una "mala desinversión".

Jesús Hellín Europa Press Indra se abre a dar entrada a un socio inversor en Minsait y prevé duplicar sus ingresos en los próximos siete años

A este respecto, De los Mozos han agregado que el grupo está abierto a encontrar un socio para Minsait, pero ha asegurado que no se precipitará a la hora de tomar una decisión y que buscarán la mejor valoración y la mejor solución para sus clientes y su plantilla.

"Cuando vendamos Minsait no es para repartir dividendos extraordinarios, es para invertir en otra empresa cuando esté a punto", ha incidido De los Mozos, quien ha remarcado que el timing es importante para que se produzca "de forma responsable y en el momento preciso".

En esta línea, los máximos responsables de Indra también han remarcado que la empresa tiene la capacidad financiera y de endeudamiento para llevar a cabo nuevas compras, por lo que no necesita hacer ninguna desinversión para cumplir con su plan estratégico.

Lo que sí han negado es que haya habido negociaciones o una oferta de Telefónica para hacerse con Minsait. Escribano ha calificado las informaciones acerca de esta posibilidad de "ficción" y ha recordado que Telefónica Tech es "más pequeña, menos competitiva y menos atractiva".

ITP Aero

Por otro lado, ha señalado que entre sus planes de cara a 2030 se encuentra, entre otros objetivos, la posibilidad de incrementar su participación en la empresa vasca de motores para aviones ITP Aero, de la que actualmente ya controla un 9,5%

En la rueda de prensa, Escribano ha reconocido que es "anhelo" de Indra el incrementar su peso en el accionariado de ITP Aero, de la que es el segundo mayor accionista tras Bain Capital, que posee un 69,5%. "Tenemos la ambición de crecer, todo se andará", ha remarcado.

En este sentido, ha admitido que ITP sería un "pilar importante" para obtener un mayor retorno industrial en el proyecto del avión de combate FCAS, del que Indra es coordinador nacional. Además, ha recordado que Bain, como fondo de inversión, ya indicó en su momento su intención de salir del capital de la empresa vasca.

Respecto a Hispasat, Indra ha confirmado que ya ha alcanzado un acuerdo con el resto de accionistas de Hisdesat para tomar una posición de control en la empresa satelital para el ámbito de la defensa, que era una de las condiciones necesarias para el cierre de la operación de Hispasat.

En concreto, ha sido Isdefe, que tenía hasta ahora el 30% de Hisdesat, la que ha cedido a Indra un pequeño paquete de acciones equivalente al 0,1% del capital que le permitirá alcanzar una participación del 50,1%. Un cambio que cuenta con el visto bueno de los otros dos accionistas, Airbus y Sener.

Asimismo, ha confirmado que Joseph Oughourlian, presidente de Prisa y accionista de Indra, se mostró contrario a la compra de Hispasat, pero negó que haya una mala relación entre ellos. "Él tiene sus intereses y no veía la compra. Yo era el que más me jugaba después del Estado y sí la veía. Cada uno tiene su punto de vista y yo me juego el doble que él", ha subrayado Escribano.