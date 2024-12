Escribano no descarta seguir creciendo en Indra tras alcanzar el 14,3% y consolidarse como su principal inversor industrial

Escribano Mechanical & Engineering (Grupo EM&E) se ha convertido en poco más de un año y medio en el principal socio e inversor industrial de Indra. El anuncio este jueves de su decisión de elevar hasta el 14,3% su participación en la empresa de tecnología y defensa constata sus planes para consolidarse como su segundo mayor accionista tras el Estado. Una apuesta que podría no quedarse aquí.

Fuentes cercanas a Escribano han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia que, aunque en estos momentos no está sobre la mesa incrementar de forma inmediata su participación en Indra, en el seno de la compañía no se descarta más adelante volver a comprar más acciones de esta empresa.

Un movimiento que encajaría con la estrategia que la empresa ha seguido desde el principio a la hora de gestionar su inversión en Indra. Escribano afloró una participación del 3,4% el 15 de mayo de 2023 en una operación valorada entonces en más de 65 millones de euros.

La compañía, que comenzó a finales de los años como un pequeño taller de mecanizados en Coslada, vio en su alianza con Indra la posibilidad de contribuir con su experiencia al crecimiento y al desarrollo de la industria tecnológica, especialmente en el ámbito de la defensa.

Desde el principio, Grupo EM&E ya adelantó que no se iba a quedar en el 3,4% y que su intención era seguir ganando peso en el accionariado de Indra y poder sentarse en su consejo administración. Y así lo ha hecho, sin prisa, pero sin pausa, en este año y medio que ha pasado desde su primera comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sede de Indra en Madrid. Indra

El primer paso lo dio seis meses después. El 24 de noviembre de 2023 anunció que había alcanzado ya el 8% del capital de la compañía. Se convertía así en el primer socio industrial tras superar a Sapa Placencia (que actualmente tiene una participación del 7,94%) y en el segundo accionista tras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Ha tenido que pasar más de un año para que Escribano vuelva a aumentar su peso en Indra. En una operación valorado a precios de mercado en unos 189 millones de euros, la compañía alcanzaba este jueves un 14,3% de Indra, un porcentaje que se encuentra muy por encima del 10% que esperaba el mercado.

Ahora está por ver cuál será el siguiente paso de la empresa fundada por los hermanos Ángel y Javier Escribano junto a su padre en 1989. Todo apunta que, aunque a corto plazo no está sobre la mesa una nueva compra de acciones de Indra, no se descarta que más adelante vuelvan a sorprender al mercado.

Otra muestra de que Mechanical & Engineering no tiene prisa alguna y de que su apuesta por ser el socio industrial de referencia para Indra es a largo plazo es cómo se produjo su entrada en el consejo de administración de la compañía dirigida por Marc Murtra y José Vicente de los Mozos.

Consejo de administración

A pesar de que el 8% que alcanzó en noviembre de 2023 le daba derecho a tener un asiento en el consejo de administración, no fue hasta el 30 de abril de 2024 cuando notificó a Indra su voluntad de ejercer el derecho de representación proporcional y nombrar un consejero dominical.

La compañía aceptó la petición de su segundo accionista y Javier Escribano ocupó la vacante que dejó Elena García Armada (que cesó como consejera para facilitar con ello la reorganización del consejo de administración) tras la junta general de accionistas que se celebró el pasado 27 de junio.

Su entrada en este órgano tuvo, además, una consecuencia importante. El consejo de administración de Indra pasó a tener más miembros no independientes (sumando los que tienen categoría de ejecutivos y dominicales) que independientes. Una estructura que es contraria a lo que recomiendan las normas de buen gobierno corporativo.

Entonces la compañía señaló que esta nueva composición que resultó tras la junta general tenía un carácter coyuntural y transitorio, que respondía a "la necesidad de dar acceso al órgano de administración a los accionistas significativos que tengan derecho a ello".

El aumento de participación de Escribano del 8% al 14,3% puede suponer un nuevo problema de gobernanza para Indra, ya que este porcentaje le daría derecho a pedir un segundo consejero. Aumentaría así aún más el número de dominicales en una empresa en la que hay que tener en cuenta que cuatro accionistas controlan ya más del 57% de su capital.

No obstante, de entrada no parece que el consejo de administración tenga que lidiar con el reto de encajar a un nuevo dominical y cumplir a la vez las normas de buen gobierno corporativo. Fuentes cercanas a Escribano han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia que "de momento no está sobre la mesa" el solicitar un segundo asiento en el consejo.