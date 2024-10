División total entre Masorange y sindicatos en la recta final de la negociación del ERE: un acuerdo ahora es "impensable"

La mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Masorange entra su recta final y las dos partes no podían estar más distanciadas. Con sólo dos reuniones más programadas, los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa están lejos de llegar a un acuerdo, ya que los sindicatos consideran "insuficientes" todas las propuestas de la compañía.

En este contexto, durante los últimos días se han sucedido las concentraciones de protesta tanto ante las sedes y las tiendas de la operadora como frente a algunas administraciones públicas, como el Congreso de los Diputados o el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

De hecho, los sindicatos han intentado recabar el apoyo de la clase política en su lucha por lograr unas mejores condiciones en el ERE. Así, han mantenido encuentros con representantes de varios partidos y han sido recibidos por Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

La última reunión de la mesa de negociación del ERE de Masorange se celebró el pasado jueves. Allí, la compañía propuso a los representantes de los trabajadores rebajar por segunda vez en 50 personas el número de afectados, hasta las 695, y mejoró ligeramente las condiciones de las indemnizaciones y las prejubilaciones.

En cuanto a las primeras, mantuvo el pago de 33 días por año trabajado, pero elevó el tope de mensualidades de 22 a 24 y ofreció una prima de 4.000 euros. En el caso de las prejubilaciones, aceptó que fueran a partir de los 57 años (la primera propuesta era desde los 59 años) y hasta los 62. Para los mayores de 63 ofrece el mínimo legal de 20 días y 12 mensualidades.

Insuficiente

Reunión tras reunión, los sindicatos han salido asegurando que todas las propuestas realizadas por la empresa son insuficientes. Desde la indemnización ofrecida hasta la rebaja del número de afectados, que se ha reducido en 100 personas desde los 795 anunciados inicialmente.

Pero uno de los puntos en los que se muestran más críticos es en la negativa de la dirección de Masorange de garantizar que el ERE sea totalmente voluntario, como ocurrió en anteriores procesos. La compañía, de momento, mantiene su intención de ejecutar salidas forzosas si no se alcanzan las bajas previstas con voluntarios.

Un portavoz de UGT confirma que las posturas están "muy alejadas" y no oculta su sorpresa por la posición de la compañía. Así, recuerda que tradicionalmente los ERE de Orange han sido "más suaves" que los de su rival Vodafone, pero en esta ocasión, y en la recta final de la negociación, la propuesta que hay sobre la mesa es "un ERE muy duro en términos y muy parecido al de Vodafone".

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, avisa de que si no hay acuerdo, la compañía perderá uno de sus activos más importantes: "la confianza de su plantilla". Más teniendo en cuenta que, según UGT, la empresa había prometido un ERE suave y no traumático. "Y una dirección que pierde la confianza de la plantilla difícilmente la recupera", agrega.

Meinrad Spenger, Ludovich Pech y Germán López junto a otros directivos en la presentación de MásOrange MásOrange

Por su parte, desde CCOO señalan a este periódico que en estos momentos es "impensable" aceptar la propuesta de la empresa, que califican de "infumable". "O cambia mucho la oferta de la dirección y hace propuestas más razonables o con lo que presentó el jueves no es posible el acuerdo", inciden.

Los sindicatos han celebrado en los últimos días numerosas acciones de protesta contra el ERE y llegaron un convocar una huelga parcial de cuatro horas para este martes 15 de octubre, que finalmente se ha cambiado por una concentración a las puertas de los centros de trabajo.

Esta pasada semana también se concentraron en el Congreso con el apoyo de diputados de varios partidos políticos, como IU, Podemos, BNG, Bildu o Sumar. Además, también se han reunido con otras formaciones como PSOE o PP para trasladarles sus inquietudes y han solicitado un encuentro con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, de momento sin respuesta.

Sí han sido recibidos por Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones. Fuentes del Ministerio, aseguran a este periódico que el Gobierno sigue de cerca este proceso y que garantizará que se cumpla el compromiso adquirido para la autorización de la fusión de Orange y MásMóvil de mantener el empleo "de un porcentaje importante de su plantilla".

Recta final

La mesa de negociación tiene programados dos encuentros para esta semana, uno este lunes y otro el miércoles, aunque podría producirse alguno extraordinario si fuera necesario para llegar a acuerdo antes de que el jueves 17 termine el plazo de un mes fijado cuando se constituyó la mesa.

Los sindicatos confían en que la empresa haya recapacitado su postura este fin de semana. Y, aunque las posiciones sigan estando todavía muy alejadas, no quieren dar sentado aún que no va a haber acuerdo y van a intentar hasta el final llegar al mejor posible. "El que no es optimista no se sienta en una mesa de negociación", inciden.

No obstante, ya adelantan que si la negociación del ERE fracasa y la empresa cumple su amenaza de pagar únicamente una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades, lo más probable el que los dos partes vuelvan a verse la cara, pero esta vez ante la justicia.