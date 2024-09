Pallete destaca la "buena" relación en el consejo con la Sepi y asegura que no tienen nuevas noticias sobre Stc

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, ha destacado la "buena" relación que existe en el consejo de administración de la operadora tras la entrada de Carlos Ocaña como representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Además, ha señalado que en estos momentos, cuando se cumple un año de la entrada de Stc en el accionariado, no tienen nuevas noticias del grupo saudí.

"¿Cómo es la experiencia con la nueva composición del consejo de administración? Es buena", ha asegurado este miércoles Álvarez-Pallete al ser preguntado por la relación con Carlos Ocaña tras su reciente incorporación al máximo órgano de gobierno del grupo de telecomunicaciones en representación de la Sepi.

Ocaña se convirtió a primeros de mayo en consejero de Telefónica después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) alcanzara una participación en el accionariado de la compañía que le daba derecha a contar con un representante en el consejo. Una participación que ese mismo mes alcanzó el 10% previsto por el Gobierno.

Durante su participación en un almuerzo coloquio organizado por Club Siglo XXI, Álvarez-Pallete también ha sido preguntado por si hay alguna novedad sobre la inversión de Stc, ya que el grupo saudí está pendiente de la autorización del Gobierno para completar su inversión en Telefónica y alcanzar una participación directa del 9,9%.

Pallete ha indicado desde que comunicó Stc su irrupción en el accionariado de Telefónica el 5 de septiembre de 2023, hace algo más de un año, la operadora saudí "no ha manifestado nada" al respecto de su interés en contar con un representante en el consejo de administración.

En este sentido, ha recordado que el grupo saudí posee un 4,9% en acciones directas y la opción de adquirir un 5% adicional, así como que necesita de la autorización del Gobierno español para poder convertir en títulos ese 5% que tiene de Telefónica a través de instrumentos financieros y para tener un consejero.

A respecto, Álvarez-Pallete ha asegurado que en Telefónica no son conscientes de que esa petición se haya registrado ya. "Desde entonces --el 5 de septiembre de 2023-- hasta la fecha no han manifestado ni pedido nada, que no pueden hacer en cualquier caso hasta que no tengan la pertinente autorización del Gobierno", ha agregado.

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, en un coloquio organizado por Club Siglo XXI. null

El presidente de Telefónica también se ha referido a la reciente rebaja de la participación de Goldman Sachs en el accionariado del grupo, que según los registros de la CNMV ha pasado desde el 5,533% al 0,236%. Un movimiento que ha atribuido a cambios en la "composición de los instrumentos financieros" usados para ampliar participaciones en el accionariado. Pese a ello, ha admitido que no cuenta con "elementos suficientes de juicio" para dar una valoración definitiva sobre este asunto.

"Hay muchas contrapartidas de derivados utilizados para estructurar la entrada de nuevos accionistas o de otros que han ampliado su participación, por lo que es difícil saber qué parte de esas contrapartidas tienen que ver con instrumentos estructurados que se utilizaron para eso y qué parte no", ha explicado.

Por otro lado, ha descartado que se vaya a producir "una gran revolución" en el equipo directivo de la empresa y ha aprovechado para incidir en que una de las grandes fortalezas de la compañía es, precisamente, su gente. "Telefónica tiene un grandísimo equipo", ha asegurado.

Sobre los despidos en el sector de las telecomunicaciones, ha rehusado comentar las decisiones adoptadas por otras operadoras, pero ha incidido que en el caso de Telefónica el ajuste fue voluntario y acordado con los sindicatos y es fruto del proceso de transformación del empleo en el sector. Además, ha agregado que vino acompañado de un nuevo convenio "muy innovador" que hace que Telefónica tenga uno de los modelos de empleo más avanzados del país.

Informe Draghi

Durante su participación el coloquio organizado por el Club Siglo XXI, Álvarez-Pallete también se ha referido al informe 'El futuro de la competitividad europea' presentado este lunes por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y ha asegurado que el documento refleja muchas de las preocupaciones de las que la operadora lleva tiempo advirtiendo.

"El Informe Draghi nos da mucha esperanza", ha asegurado el presidente de Telefónica. Así, ha destacado que del análisis elaborado por el economista italiano se desprende, por ejemplo, la necesidad de que haya una política industrial coordinada en Europa, así como la necesidad de una mayor desregulación para poder competir con Estados Unidos y China.