Zegona tendría que despedir a cerca de 700 personas en Vodafone para equiparar los costes a los de Euskaltel

Zegona ha confirmado que entre el conjunto de alternativas que baraja para reducir los gastos de Vodafone España una vez se haga con el control de la operadora podría incluirse un ajuste de plantilla. Una medida que tendría como objetivo una reducción de los costes de personal hasta situarlos en un nivel equivalente al que había en Euskaltel cuando el fondo británico todavía era el propietario de la operadora vasca.

Según los cálculos proporcionados por fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, teniendo en cuanto los valores planteados por Zegona en el prospecto de la operación publicado este lunes, el número de despidos que serían necesarios para equipar los costes de Vodafone con los que tenía Euskaltel entonces rondaría las entre 600 y 700 personas.

En concreto, el informe de Zegona recoge que los costes de personal de Vodafone España en el ejercicio fiscal que concluyó el pasado 31 de marzo de 2023 suponían un 7,1% de los ingresos que registró la compañía ese mismo año, al situarse por encima de los 250 millones de euros.

Según las estimaciones del fondo británico, con estas cifras, los costes laborales de Vodafone España superan en un 16% en términos comparables a los que registraba en Euskaltel a fecha de 30 de septiembre de 2020, cuando Zegona todavía no había vendido todavía la compañía al Grupo MásMóvil.

Esto implica, según detallan las fuentes, que para poder situar los costes laborales de Vodafone España en un nivel equivalente al que tenía Euskaltel hace tres años, la plantilla de Vodafone debería reducirse en algo más de un 15%, ya que actualmente está compuesta por unas 4.000 personas.

Ajuste selectivo

La duda reside en, si finalmente se lleva a cabo este ajuste de plantilla, cómo podría plantearlo el nuevo propietario del tercer operador del mercado español. En el prospecto publicado este lunes, Zegona no da ninguna cifra concreta sobre ni detalles sobre los plazos o las medidas que podría adoptar.

La única pista que proporciona la firma británica es que serán despidos "selectivos", algo que, según explican las fuentes consultadas por este periódico, podría indicar un hipotético recorte de personal no tendría por qué afectar a todo la plantilla de forma generalizada, sino a áreas o ámbitos concretos.

Eamonn O'Hare, consejero delegado de Zegona Zegona

De hecho, en la rueda de prensa posterior al anuncio de la compra de Vodafone España, Eamonn O'Hare, consejero delegado de Zegona, ya alejaba la idea de que fueran a producirse despidos masivos en la operadora, aunque tampoco cerraba la puerta a recortes del gasto de personal.

"No se trata de dar la vuelta a la red. No se trata de despedir a gente. Esa no es la ecuación", afirmaba el directivo tras ser preguntado por si en sus planes entran ventas de activos o recortes de plantilla. Su intención, aseguraba, es la de gestionar el día a día de la empresa e impulsa el crecimiento de sus ingresos.

No obstante, las fuentes apuntan que algunas de las iniciativas planteadas por Zegona para reducir costes sí pueden conllevar despidos. Por ejemplo, la firma ya ha adelantado que tiene intención de suprimir algunos proyectos tecnológicos, lo que podría afectar a los trabajadores de estas áreas.

También una posible creación de una empresa independiente con su red fija (netco) para su posterior venta o fusión con otra compañía podría incluir el traspaso de los trabajadores de esa área de actividad, que dejarían así de formar parte de la plantilla de Vodafone España.

Las fuentes prevén, por tanto, que los ajustes de plantilla que se puedan producir tengan un carácter "más quirúrgico" y estén enfocados en áreas concretas en vez de en el lanzamiento de un gran Expediente de Regulación de Empleo (ERE) nada más se haga con el control de la compañía.

Lo que sí parece claro es que las primeras salidas en la compañía se producirán en la alta dirección de la empresa. Zegona ya ha confirmado que una de sus primeras medidas será la de nombrar un nuevo equipo directivo "experimentado y con una trayectoria profesional muy sólida" que se encargue de reflotar el negocio y que tendrá a José Miguel García, ex CEO de Jazztel y Euskaltel, como consejero delegado.

Riesgo

Al igual que reconoce la posibilidad de plantear medidas para reducir los costes laborales, en el prospecto Zegona también incluye entre los riesgos para su negocio la pérdida de personal clave para la ejecución del negocio o la incapacidad de atraer talento a la empresa.

Así, incide en que la pérdida de ciertos ejecutivos o de otro personal clave en Vodafone España podría "dañar su negocio" o impedir que se puedan ejecutar la estrategia y los planes futuros previstos para la compañía. Teniendo en cuanta, además, que la competencia en el sector de las telecomunicaciones por ejecutivos cualificados es "intensa".

"Si un ejecutivo sénior o un personal clave cesa en su puestos de trabajo y la empresa no es capaz de sustituirlo, esto prodría tener un efecto material adverso en el negocio, las condiciones financieras o los resultados operativos", admite.

