La pérdida del contrato con 1&1 empuja a Telefónica a hacerse con el control total de su filial en Alemania

La pérdida del contrato de roaming nacional con la operadora alemana 1&1 el pasado verano ha empujado a Telefónica a lanzar una oferta de compra por las acciones que no posee de Telefónica Deutschland. Un movimiento con el que el grupo busca lograr un mayor control sobre su filial y poder así tener más agilidad para tomar decisiones que permitan impulsar su negocio en el país germano, como un recorte del dividendo.

Telefónica comunicaba a primera hora del martes el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) por el 28,19% de las acciones de Telefónica Deutschland que no son de su propiedad a un precio de 2,35 euros. De hacerse con todo este paquete accionarial, la operación supondría un desembolso para la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete de alrededor de 1.970 millones de euros.

La operadora explicaba en un hecho relevante que con este movimiento busca incrementar la contribución de Telefónica Deutschland al beneficio consolidado y a los flujos de caja del grupo; reforzar su estrategia de centrarse en sus principales mercados geográficos, entre los que se encuentra Alemania, y simplificar la estructura de la compañía.

Pero, según han señalado fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia, si hay un acontecimiento que ha llevado a Telefónica a adoptar esta decisión ha sido la pérdida el pasado mes de agosto del contrato mayorista que tenía con 1&1 en favor de Vodafone. Un anuncio que supuso un duro golpe tanto para las acciones del grupo Telefónica como para las de su filial.

Este acontecimiento condicionará sin duda el futuro del negocio de Telefónica en Alemania, un mercado que sigue siendo clave para la operadora, junto a los de España, Brasil y Reino Unido, y al que califica como uno de los "más atractivos y estables de Europa".

Por ello, el grupo ha decidido lanzar esta oferta de compra por el total del capital de Telefónica Deutschland con el objetivo de tener el máximo control posible sobre su filial y contar así con una mayor capacidad para tomar las decisiones que sean necesarias para gestionar e impulsar su negocio, sean en el ámbito mayorista, minorista, etc.

Una de esas medidas será sin duda una previsible rebaja del dividendo, lo que permitirá a la compañía mantener unos mayores niveles de caja. Precisamente, la generación de flujo de caja libre (FCF) será uno de los pilares del nuevo plan estratégico que el grupo de telecomunicaciones dará a conocer este miércoles a los inversores.

En el anuncio de la oferta de recompra, Telefónica ya adelanta a los accionistas que tiene intención de promover una revisión de la actual política de dividendos de su filial alemana. No obstante, aclara que este cambio no afectará al ya confirmado de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023 y cuyo abono está previsto para 2024.

En concreto, detalla que la futura política de dividendos de Telefónica Deutschland responderá a las "necesidades derivadas de la ejecución de su actual plan de negocio". En consecuencia, estará sujeta, entre otros, a los futuros planes de gasto e inversión, así como a otros riesgos y contingencias existentes o potenciales.

Ante este previsible rebaja del dividendo, Telefónica defiende que esta OPA ofrece "una ventana de liquidez atractiva con una prima significativa" para todos los accionistas y, en particular, para aquellos que cuentan con la actual política de dividendos la filial alemana.

En concreto, la prima ofrecida es del 37,6% sobre el valor de cierre de los títulos de Telefónica Deutschland en la sesión del lunes y del 36,3% sobre su precio medio ponderado por volumen durante los tres meses anteriores al anuncio. Para los analistas de Banco Sabadell esta prima es "muy atractiva" y aconsejan aceptar la oferta, mientras que los de Goldman Sach apuntan que para Telefónica supone una "salida justa" para los accionistas minoritarios.

Otro factor que ha sido clave en esta decisión ha sido sin duda la evolución de las acciones de Telefónica Deutschland en las últimas semanas. Este martes han cerrado en los 2,354 euros, un precio prácticamente idéntico al de la OPA, tras dispararse un 37,86% respecto a los 1,707 euros en los que concluyeron la sesión del lunes.

No obstante, el precio ofrecido es inferior a los 2,429 euros que valían los títulos de la operadora alemana el 1 de agosto, el día antes de conocerse la pérdida del contrato con 1&1. Tras publicarse el acuerdo entre esta última compañía y Vodafone, las acciones de Telefónica Deutschland se desplomaron un 17,87%, arrastrando también a su matriz, que vio como sus títulos se hundían un 7,03%, su mayor descenso desde 2020.

Desde entonces, los títulos de la filial de Telefónica en Alemania no han logrado recuperarse y se han mantenido por debajo de los dos euros durante estos últimos tres meses. Incluso el pasado 26 de octubre llegaron a marcar su mínimo histórico a cierre de mercado: 1,55 euros.

El precio con el que Telefónica busca ahora excluir a su filial alemana de cotización es prácticamente la mitad que los 5,60 euros que se fijaron para su salida a bolsa en octubre de 2012. Su valor más alto a cierre de mercado se registró el 30 de octubre de 2015, cuando el precio de la acción llegó a alcanzar los 5,856 euros.

De lograr una elevada aceptación a la oferta de compra lanzada este martes y terminar excluyendo de bolsa a Telefónica Deutschland, Brasil quedaría como la única de sus grandes filiales que es también compañía cotizada. Actualmente, casi un 25% del capital de Telefónica Brasil está en manos de accionistas minoritarios.

No obstante, actualmente no parece probable que Telefónica vaya a replicar en Brasil la decisión que acaba de adoptar en Alemania. Y es que los dos filiales atraviesan momentos en diferentes y en el país germano la pérdida del contrato con 1&1 ha sido un condicionante importante a la hora de plantear una medida tan relevante como es la OPA por ese 28,19% que, hasta ahora, no estaba en su poder.

