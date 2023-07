Lluvia de gigas gratis y descuentos en móviles: todas las promociones de verano de Orange, Vodafone o Movistar

La llegada del verano ha traído consigo la vuelta de las promociones que cada año por estas fechas suelen lanzar tanto las operadoras que forman parte de los grandes grupos de telecomunicaciones del país (Telefónica, Vodafone y Orange), como otras de menor tamaño que buscan hacerse un hueco en un mercado tan competitivo como el español.

Este 2023 regresa la habitual campaña de datos gratis, que consiste en añadir gigas sin coste adicional a las tarifas móviles de clientes para que los gasten en los meses de verano. Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de las líneas móviles de Movistar, Vodafone u Orange ya tengan datos ilimitados hace que estas promociones se limiten a las marcas que compiten en el bajo coste.

Por ello, las grandes operadoras han apostado por incluir en sus campañas de verano nuevos descuentos en la compra de dispositivos, una de las prácticas comerciales que más ha aumentado en los últimos meses. También están apostando por otras promociones más novedosas como hacer sorteos o dar regalos directos a los clientes que visiten sus tiendas.

Lluvia de datos

Según datos recopilados por Kelisto.com, Lowi (grupo Vodafone) y Simyo (grupo Orange) son dos operadores que están abonados a las promociones veraniegas y llevan años regalando datos a todos sus clientes en los meses de verano. En este sentido, el de 2023 no a va a ser una excepción.

En concreto, Lowi lanzó su promoción de '60 gigazos gratis' el pasado 1 de junio, datos que sus abonados podrán gastar hasta el 30 de septiembre. Por su pare, Simyo anunció el día 20 del mismo mes que regalaría un bono de 30 GB a sus clientes para que lo utilicen durante 30 días desde su activación.

En esta misma línea, Hits Mobile, marca de Grupo MásMóvil, regala hasta 120 GB con algunas de sus tarifas a consumir durante el verano, mientras que Finetwork tiene en marcha distintas promociones que dan acceso a sus clientes a entre 66 y 99 GB gratis a gastar hasta el 30 de septiembre.

La última en sumarse a las promociones de verano ha sido Jazztel, que ofrece un bono gratuito de 50 GB con todas sus líneas móviles, ya sean principales o adicionales, tanto a nuevos clientes como actuales. El bono tendrá que ser activado por el propio cliente entre los días 20 de junio y 31 de agosto y se mantendrán durante 30 días.

En el caso de las marcas más premium de los principales grupos, el auge de las líneas con datos ilimitados ha provocado que las promociones de datos gratis se limiten a sus tarifas de prepago. En este nicho de mercado, los gigas de regalo son una práctica habitual durante todo el año, que también se ha mantenido con la llegada del mes de julio.

En concreto, Movistar ha ampliado a julio su promoción que eleva entre 30 y 105 GB los datos de sus tarifas de prepago. En el caso de Vodafone, los clientes de estos planes de precios tendrán entre 25 y 50 GB extra sin coste extra, mientras que los de Orange disfrutarán de entre 25 y 120 GB. Pero también marcas como Lebara darán a sus clientes de contrato más gigas gratis, en concreto entre 4 y 30 GB.

Descuentos en móviles

Las grandes operadoras también han aprovechado la llegada de la temporada estival para lanzar sus propias rebajas en sus tiendas de dispositivos electrónicos y han sacado nuevas promociones para la adquisición de smartphones con importantes descuentos o, incluso, gratis.

Por ejemplo, hasta el 31 de julio, los usuarios que porten su línea móvil a Vodafone y contraten una tarifa One Ilimitada Max (desde 56,4 euros al mes) o superior tendrán disponible un Samsung Galaxy A04S o un Xiaomi Redmi 12C gratis o un descuento de 120 euros en la compra de un nuevo smartphone.

En esta línea, Orange ha puesto en marcha su campaña 'Días de verano', gracias a la cual los usuarios que adquieran un dispositivo junto a la contratación de una tarifa convergente podrán conseguir un descuento en la compra de ese terminal de hasta 360 euros.

Esta campaña de Orange también incluye otras acciones menos habituales. Por ejemplo, repartirá hasta 100.000 entradas de cine entre los clientes que visiten sus establecimientos, donde también podrán participar en el sorteo de proyectores Samsung The Feestyle, torres de sonido LG XBOOM RNC5 o viajes.

Sin novedades

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Sara Perales, content manager de Telecomunicaciones en Kelisto.com, señala que este 2023 no hay grandes novedades en cuanto a promociones, ya que se mantienen los gigas extra sin coste adicional, los regalos y descuentos en terminales o la inclusión de nuevos canales de televisión en paquetes convergentes.

En este sentido, Perales ha cuestionado hasta qué punto los clientes necesitan tantos datos extra en sus tarifas móviles como los que regalan los operadores en verano. Así, ha apuntado que salvo para la gente los use para teletrabajar en sus lugares de vacaciones, tendrían que ir ya muy justos el resto del año para que un mayor consumo de redes sociales o contenido en streaming provoque que necesiten datos extra.

En cuanto a descuentos en las tarifas, Perales explica que, de momento, no hay muchos movimientos, pero no descarta que estos lleguen a finales de julio o primeros de agosto coincidiendo con el inicio de la temporada de fútbol. Y es que a día de hoy todavía no se conoce siquiera en qué plataformas se emitirán los partidos.

Asimismo, agrega que también llegarán probablemente a finales de verano las típicas tarifas para estudiantes, que suelen tener unas mejores condiciones económicas y permiten cancelar el servicio durante los meses de vacaciones.

