MásMóvil critica que la Comisión Europea tarde "un año y medio" en aprobar su fusión con Orange en España

El Grupo MásMóvil ha mostrado este viernes su descontento con la excesiva duración del proceso de autorización por parte de la Comisión Europea de su fusión con Orange y ha advertido que ni España ni Europa se pueden permitir que se tarde un año y medio en dar luz verde a una operación que beneficiará a consumidores y empresas del país.

"¿Tiene sentido que el proceso de autorización de una operación dure mínimo un año y medio? Yo creo que no", ha asegurado Pablo Freire, director de Estrategia de Grupo MásMóvil, durante su intervención en la segunda jornada de DigitalES Summit 2023.

Orange y MásMóvil iniciaron en marzo de 2022 un proceso de negociaciones exclusivas para la fusión de sus actividades en España, que culminó en un acuerdo definitivo a mediados de julio del mismo año.

Posteriormente, en octubre, las compañías prenotificaron su fusión a la Comisión Europea, tras lo cual vino la notificación oficial en febrero de 2023. Actualmente, las autoridades de competencia europeas están llevando a cabo una investigación en profundidad de la operación, que está previsto concluya el 4 de septiembre.

Todos estos procesos provocarán que la fusión que creará el mayor operador de España por número de clientes se complete alrededor de año y medio después de que se acordara. Un plazo que para el grupo MásMóvil es demasiado elevado y va en contra del deseo de España de no perder el tren del 5G, "que es el tren del futuro".

Tren del 5G

"Es algo que no nos podemos permitir ninguno de lo que estamos aquí y que no se pueden permitir España y Europa si quieren estar donde quieren estar, que es en la locomotora y no el vagón de cola" del tren del 5G, ha afirmado Freire.

En este sentido, ha remarcado que hasta ahora España ha sido "un caso de éxito" a nivel internacional en cuanto al despliegue de redes de telecomunicaciones. Pero en estos momentos se enfrenta al riesgo de abordar las inversiones necesarias para desplegar el 5G con unos márgenes empresariales muy estrechos.

A este respecto, ha apuntado que, de todos los operadores de escala nacional en España, solo hay que registra retornos de inversión de dos dígitos y, lo que es más relevante, este retorno es superior a su coste de capital. "Solo uno gana más de lo que le cuesta invertir, los demás no", ha apostillado.

Freire destaca que en este contexto se enmarca la fusión de Orange y MásMóvil en España, que busca crear una compañía con la escala suficiente y los ahorros y las eficiencias que permitan llevar a cabo las inversiones que vendrán en fibra y 5G "de forma rentable". Y eso terminará redundando en un mejor servicio para particulares y empresas.

"La fusión es un proyecto procompetitivo, no creemos que vaya a impactar en la competencia. Al contrario, va a ser beneficioso", ha asegurado el director de estrategia del Grupo MásMóvil.

Además, ha destacado que en estos momentos existe un operador que hasta hacer años nadie conocía y que ahora está capturando el 50% de los clientes del mercado convergente, en referencia a la evolución registrada por Digi en los últimos años.

