Telefónica tendrá que elevar un 7,1% los salarios en 2023 por el repunte de la inflación

Telefónica tendrá que aplicar un incremento del 7,1% a los salarios de su plantilla en España para cumplir con lo recogido en el último convenio colectivo pactado entre empresa y sindicatos y garantizar que sus empleados no pierden poder adquisitivo tras el repunte registrado por la inflación en los últimos años.

El II Convenio colectivo de las empresas vinculadas a Telefónica recoge que la operadora debe revisar las tablas salariales a fecha de 1 de enero 2023 si, a 31 de diciembre de 2022, el Índice de Precios al Consumo (IPC) real acumulado de 2019 a 2022 fuera superior a los incrementos pactados para ese mismo periodo.

Tras conocerse el dato preliminar del mes diciembre, que situó la inflación interanual en el 5,8%, las estimaciones realizadas por el sindicato UGT concluyen que el aumento que tendrá que aplicar Telefónica para evitar la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores debe ser del 7,1%.

No obstante, esta cifra todavía no es definitiva y empresa y sindicatos no se sentarán a la mesa para abordar el impacto que el repunte de la inflación tendrá en las tablas salariales hasta después del 13 de enero, que es cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el dato definitivo.

Según recuerdan desde UGT en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, el IPC registró un incremento del 0,8% en 2019 y una caída del 0,5% en 2020, datos que se encuentran por debajo del aumento del 1,5% aplicado a las tablas salariales tras el acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos para ambos ejercicios.

Subida de la inflación

Sin embargo, las tornas cambiaron ya en 2021, año en el que los sueldos de los empleados de Telefónica subieron un 1,5%, pero el IPC se disparó un 6,5%. En 2022, el dato provisional publicado la semana pasada fue del 5,8%, de nuevo por encima del 1% pactado para ese año.

Desde la formación esperan que el grupo de telecomunicaciones cumpla con lo establecido en el convenio y aplique esa subida del 7,1% a las tablas salariales después de que el repunte de la inflación se haya moderado en los últimos meses. De hecho, el dato de diciembre es el más bajo de todo 2022.

"Con una inflación del 11% la compañía podría haber tener problemas para cumplirlo, pero entendemos que con un IPC del 5,8% no debería", inciden desde UGT. Además, recuerdan que se trata de un acuerdo firmado voluntariamente por ambas partes y, como tal, lo que el convenio establece debe respetarse. "No nos planteamos que no puedan cumplirlo", insisten.

Muy diferente hubiera sido el escenario si el IPC hubiera cerrado en los niveles disparados del pasado verano, cuando llegó a alcanzar el 10,8% en julio. De haberse mantenido en esos valores, la subida salarial que Telefónica tendría que haber aplicado habría alcanzado el 14%, un porcentaje que el sindicato admite que sí hubiera sido problemático para la empresa.

Orange y Vodafone

De confirmarse el aumento del 7,1% de las tablas salariales en Telefónica, la compañía se convertirá en el segundo de los grandes operadores del mercado español en revisar al alza los sueldos de sus empleados tras el repunte de la inflación, después de que Orange alcanzara a mediados de diciembre un acuerdo con los sindicatos para elevar los salarios de su plantilla en España.

En concreto, el acuerdo firmado por la dirección de la compañía con CCOO, UGT y USO contempla una prorroga de dos años del convenio colectivo, así como una subida equivalente al IPC real de 2022 a aquellos trabajadores con un salario fijo igual o menor de 37.573,20 euros, es decir, una subida salarial de hasta el 6% para el 2023.

Por su parte, para los empleados de la filial del grupo francés en España que cobren una remuneración superior a esa cifra, la firma incrementará en, al menos, un 2% su salario fijo sin perjuicio de que esta subida pueda ser mayor por voluntad de la empresa.

En el caso de Vodafone, el convenio actual venció el pasado 31 de diciembre de 2022, aunque incluye la opción de prorrogarlo por años naturales. No obstante, las condiciones salariales están vigentes hasta el 30 de junio de 2023, dado que el ejercicio fiscal de la operadora no termina hasta el 31 de marzo.

En este contexto, fuentes conocedoras explicaron hace unas semanas a EL ESPAÑOL-Invertia que hasta finales de enero o febrero no comenzará cualquier posible negociación, ya que es en marzo cuando la compañía elabora sus presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal. El actual convenio no vincula los salarios al IPC, sino a los resultados que obtenga la compañía y que podrían generar subidas de hasta un 2,5%.

