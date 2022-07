El incierto futuro de Twitter tras el fiasco de la OPA de Elon Musk: desplome bursátil y batalla en los tribunales

Tras semanas de enfrentamientos por el volumen de cuentas falsas, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Elon Musk sobre Twitter ha tenido el peor de los desenlaces posibles. La decisión del multimillonario inversor de cancelar la compra llevará a ambas partes a enfrentarse en los tribunales. Un nuevo escenario que añadirá más presión al desplome bursátil que está registrando la red social en los últimos tiempos.

La batalla legal que comenzará esta misma semana en los tribunales de Delaware (Estados Unidos) promete ser larga. Financial Times informa de que Twitter ha contratado para este proceso a la prestigiosa firma de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. La misma que hace unos defendió a Musk de una demanda presenta por varios accionistas de Tesla que le acusaban de haber rescatado indebidamente a SolarCity, otro de sus proyectos.

El acuerdo de compraventa alcanzado entre ambas partes recogía que Elon Musk está obligado a pagar 1.000 millones de dólares (unos 993 millones de euros) a Twitter si finalmente se echaba para atrás en su intención de comprar de la red social. Sin embargo, la intención del consejo de administración es conseguir que Musk lleve a cabo la operación en los términos y el precio acordados.

El consejero de Tesla justifica su decisión de renunciar a la compra de Twitter en las declaraciones "falsas y engañosas" que realizó la compañía durante la negociación del acuerdo. Además, acusa a la dirección de la red social de no facilitarle la información sobre el volumen de cuentas falsas que consideraba necesaria para cerrar la transacción.

Una justificación que no se creen algunos analistas. Desde Jefferies, señalan que, en su opinión, la decisión de Elon Musk de poner fin al acuerdo se basa más en la reciente pérdida de valor de Twitter en los mercados que en la falta de voluntad de Twitter de atender a sus peticiones.

Batalla legal

Independientemente de cuál sea el motivo que haya llevado al hombre más rico del mundo a romper el acuerdo, lo único claro por el momento es que ambas partes están lejos de un acuerdo y tendrán que resolver sus diferencias en los tribunales. El propio Musk, que llevaba varios sin tuitear, ha bromeado este lunes en la red social con este hecho y ha indicado que ahora Twitter tendrá que mostrar en los juzgados la información que se ha negado a proporcionarle.

Según Financial Times, es probable que Twitter argumente que la preocupación de Musk por las cuentas falsas o de spam simplemente enmascare el remordimiento del comprador por un acuerdo caro y con un alto volumen de deuda. Todo ello además en un periodo en que el sector tecnológico no está pasando precisamente por su mejor momento en los mercados.

El empresario e inversor Elon Musk mirando su teléfono móvil. Reuters

En declaraciones a varios medios, Ann Lipton, profesora de gobierno corporativo en la Facultad de Derecho de Tulane, explica que Twitter tiene un "buen caso", ya que Musk no ha presentado pruebas suficientes que justifiquen sus acusaciones. No obstante, admite que será un proceso difícil para la red social, ya que los 1.000 millones de dólares no compensan todo el daño causado y puede que un tribunal opte por fijar una indemnización de daños y perjuicios antes de obligar a un inversor a quedarse con una empresa que no quiere.

Por su parte, el analista de Wedbush Dan Ives anticipa que la batalla legal que mantendrán ambas partes será "desagradable" y se prolongará durante meses. "Creo que se avecinan tiempos oscuros para Twitter", señala el analista, que asegura que este escenario es un fiasco para "empleados, anunciantes, socios e inversores".

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Darío García, analista de XTB, señala que esta situación también deja a Twitter en el "ojo del huracán", ya que los inversores ven con escepticismo los datos de usuarios de la compañía después de que Musk afirmase que el volumen de cuentas falsas excede con mucho margen el 5% comunicado por la red social.

Sin embargo, cree que todo este proceso también supondrá un "descalabro económico" para el propio Musk, que en el primer semestre de 2022 ya acumulaba una pérdida de valor de su patrimonio de 62.000 millones de dólares (61.593 millones de euros), derivada tanto de su participación en Tesla como del resto de sus inversiones.

Desplome bursátil

Como era de esperar, la decisión de Elon Musk no se le ha sentado nada bien a las acciones de Twitter. Los títulos de la red social se han desplomado este lunes alrededor de un 9%, hasta situarse en torno a los 33 euros, y los analistas prevén que sigan bajando en las próximas semanas.

Los analistas de Jefferies anticipan que, si ambas partes no alcanzan un acuerdo, no sería una sorpresa ver las acciones de Twitter tocar suelo en los 23,5 dólares. Por su parte, Ives señala que la valoración real de las acciones está ahora en torno a los 30 dólares, con tendencia bajista hasta los 25 dólares.

Estos valores están muy por debajo de los 54,2 dólares por acción que contemplaba la oferta de Musk. De hecho, después del lanzamiento de la OPA, los títulos de Twitter no han conseguido en ningún momento alcanzar el precio propuesto.

Pese a que la entrada en de Musk en el accionariado de la red social y el lanzamiento de la OPA dispararon inicialmente el valor de la red social en bolsa, todas estás ganancias se han ido borrando a medida que se iban haciendo públicas las discrepancias entre ambas partes sobre las cuentas falsas.

De hecho, el precio marcado este lunes es alrededor de un 15% más que los 39,31 dólares que valían los títulos de la red social el 1 de abril, la última sesión bursátil antes de conocerse que Musk había irrumpido en el capital de Twitter con la compra de un 9,2%.

Una participación que, por el momento, no ha vendido el consejero delegado de Tesla y que, según el analista de XTB, puede que use como "arma de doble filo" para las negociaciones futuras tras el inicio del proceso legal.

