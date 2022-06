La patronal DigitalES critica la "sobrecarga" de impuestos que sufren las 'telecos' y alerta de su impacto en la inversión

El sector de las telecomunicaciones sigue estando "sobrecargado" de impuestos. Así lo ha advertido este martes Eduardo Serra, presidente de la patronal DigitalES, quien ha alertado de que un alto nivel de presión fiscal sobre las compañías del sector provoca una reducción de las inversiones que son necesarias para avanzar en el proceso de digitalización.

En un encuentro con la prensa para presentar una nueva edición de DigitalES Summit, Serra ha recalcado que el sector de las telecomunicaciones es el encargado de "romper" el techo de la digitalización, un proceso que deben afrontar hoy en día todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan.

Por ello, ha pedido que no se le quiten recursos a las 'telecos', ya que todo lo que inviertan va a redundar en el conjunto de la economía. "La digitalización es la broca que va rompiendo el camino del progreso. No le recargue usted de impuestos porque eso le resta progreso no solo al sector, sino a toda la economía", ha incidido.

En este sentido, ha asegurado que "entiende" las necesidades del Estado, pero mostrado su decepción con el Gobierno por retrasar la eliminación de la tasa de RTVE que pagan las operadores a 2023, cuando el compromiso inicial del Ejecutivo con las empresas del sector era eliminarla este mismo año.

A este respecto, Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES, ha incidido en que la tasa RTVE era el ejemplo "más sangrante" de los impuestos que sufre el sector y que, además, no tienen nada que ver con su actividad. No obstante, ha recalcado que este es un problema no solo de España, sino de Europa, que no ha sido capaz de crear grandes empresas de telecomunicaciones como EEUU o China.

No obstante, cree que el mensaje lanzado por la industria durante los últimos años parece que ha "calado" tanto el país como en el continente, donde son conscientes de que "algo hay que hacer para fortalecer al sector". Especialmente, ante la llegada de un importante ciclo inversor con el despliegue del 5G.

En cuanto a las medidas anunciadas por Bruselas para mejorar la fiscalidad a los gigantes digitales y crear un escenario de "mismos servicios, mismas normas", Calvo-Sotelo ha celebrado que Europa este yendo ya por "el buen camino", pero ha advertido también de que "se pueda avanzar más rápido" para igualar las condiciones en la que operan todos los actores.

Fondos europeos

Por otro lado, Serra también se ha cuestionado si la implementación de los proyectos que se financiarán con los fondos europeos 'Next Generation' está yendo igual de bien que su planificación, en la que España ha sido un país referente. "No sé si tenemos la agilidad", ha admitido el presidente de DigitalES.

A este respecto, ha admitido que esta cantidad de dinero supone todo un reto para los distintos ministerios, ya que si en un escenario habitual suelen tener problemas a veces para gastar todo su presupuesto, en esta ocasión el volumen de los proyectos a poner en marcha es "varias veces más grande de lo normal".

Eduardo Serra y Víctor Calvo-Sotelo, presidente y director general de DigitalES, respectivamente DigitalES

A este respecto, Calvo-Sotelo se ha mostrado muy satisfecho por el peso que se le ha dado a la digitalización en los planes desarrollados por el Gobierno y por la rapidez con la que se han diseñado los planes. No obstante, ha admitido "cierta preocupación" sobre cómo se está abordando "el paso de las musas al teatro".

Así, ha subrayado que es en los próximos meses cuando España se juega de verdad que estos fondos tengan un impacto real. Además, ha añadido, en un momento en el que la situación macroeconómica hace que sean "aún más necesarios". "Vienen tiempos difíciles", ha apostillado.

DigitalES Summit

La patronal digital ha presentado este martes DigitalES Summit 2022, que reunirá del 6 al 8 de julio en Madrid al sector de la economía y la industria digital. El congreso repite formato híbrido y prevé atraer a más de 10.000 profesionales interesados en la revolución digital.

La edición de este centrará su atención en escuchar a los jóvenes -el eslogan es Future Voices, are u listening?- y ayudar a la conversación entre éstos, las instituciones formativas y las principales compañías del sector. El evento contará con 152 participantes, de los que un 40% serán mujeres y un 33% jóvenes de las llamadas 'Generación Y' y 'Generación Z'.

Entre la veintena de representantes institucionales que participarán se incluyen Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Públicos y Transformación Digital; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional; y Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.

La bienvenida correrá a cargo de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, mientras que en la clausura participarán Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud de la Comisión Europea, y Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid.

