Meta investiga si Sheryl Sandberg usó recursos de Facebook para sus proyectos personales durante años

Meta Platforms, la compañía matriz de Facebook, está investigando si Sheryl Sandberg, quien fuera hasta principios de este mes la directora de operaciones de la compañía tecnológica, utilizó en los últimos años recursos de la empresa para sus proyectos personales, según 'The Wall Street Journal'.

El diario estadounidense ya publicó hace unos días que se estaba investigando si Sandberg empleó recursos corporativos para planificar su próxima boda. Sin embargo, fuentes conocedoras añaden que este proceso no se limita solo a su enlace matrimonial, sino que se remonta a varios años atrás.

Así, se está examinando si recurrió a empleados de Facebook para apoyarla en su fundación Lean In o para escribir y promocionar su segundo libro 'Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy', centrado en su proceso de duelo tras la repentina muerte de su marido Dave Goldberg, CO de Survey Monkey, en 2015.

Según las fuentes de 'The Wall Street Journal', las investigaciones llevadas a cabo por un grupo de abogados comenzaron el pasado otoño y en el marco de las mismas ya se han entrevistado a varios empleados de la empresa tecnológica.

Sandberg, de 52 años, renunció la semana pasada a su cargo como directora de operaciones de Facebook tras 14 años en el puesto, aunque seguirá formando parte del consejo de administración de Meta Platforms. La compañía ha elegido como su sustituto al español Javier Oliván. La directiva decidió dejar el cargo para dedicar más tiempo a su fundación y a los problemas de las mujeres. El diario añade además que a su círculo más cercano le comentó que estaba "agotada" de ser el "saco de boxeo" de los críticos de Facebook y que no estaba interesada en participar en el giro hacia el metaverso que marcará los próximos años de Meta. Según 'The Wall Street Journal', fuentes cercanas a Sandberg señalan que, aunque la investigación sobre el posible uso de recursos de la empresa para proyectos personales, le ha "irritado" en los últimos meses, no ha jugado ningún papel en su decisión de dejar la compañía a finales de este año. "Sheryl no utilizó de manera inapropiada los recursos de la empresa en relación con la planificación de su boda", aseguró la semana pasada una portavoz de Sandberg al periódico estadounidense.

