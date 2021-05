Telefónica empieza a negociar la prórroga de su convenio que los sindicatos quieren unir a un nuevo plan de bajas

Telefónica España pondrá esta semana la primera piedra para negociar la prórroga de su II Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas (CEV). Según ha podido confirmar Invertia, en la reunión que se producirá en los próximos días se determinará cuándo y de qué manera se reinician las conversaciones entre empresa y sindicatos para acordar las condiciones de esta extensión de las condiciones laborales.

Un proceso que deberá desembocar a medio plazo en la renovación del convenio de Telefónica y, si se cumplen los deseos de los sindicatos, en un nuevo Plan de Suspensión de Empleo Individual (PSI) con similares condiciones a las aprobadas en 2019. En aquel entonces 2.636 empleados dejaron la compañía y recibiendo un 68% del salario bruto.

Las fuentes consultadas indican que un nuevo PSI no estará sobre la mesa en la reunión de esta semana, pero que sí se podría abordar en próximos encuentros una vez que se clarifique el calendario de negociaciones.

En la anterior negociación del convenio colectivo realizada en 2019, la empresa y los sindicatos dialogaron desde mayo a julio, aunque los avances fueron muy escasos. Tras el verano retomaron las negociaciones en septiembre, cuando se pusieron sobre la mesa las condiciones definitivas y un nuevo PSI al que se pudieron adscribir unas 4.000 personas

Después de la solicitud de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a la dirección de la compañía presentada a principios de este mes de marzo, Telefónica aceptó sentarse a negociar una prórroga que debería comenzar como tarde este mes.

Afectados por el convenio

El actual convenio colectivo, que incluye entre 18.000 y 19.000 empleados de Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, finaliza el próximo 31 de diciembre de 2021. No obstante, contempla la opción de extender su vigencia un año más, con lo que se ampliaría hasta finales de 2022.

Telefónica España firmó hace dos años con sus sindicatos un nuevo Convenio Colectivo con una subida salarial, una serie de fórmulas de desvinculación de trabajadores de la compañía y un plan de formación para la plantilla.

Este acuerdo estableció una subida salarial del 1,5%, desde el 1,2% original, para los años de vigencia del convenio, al que se sumó un plus del convenio para 2020 de 300 euros y otro de igual cuantía para 2021, ambos consolidables.

En el documento se logró una garantía de empleo y de no realizar ERE ni salidas forzosas durante el tiempo que dure el convenio. Se consignó, además, la garantía de no movilidad geográfica forzosa, la garantía de no segregación forzosa de trabajadores, la creación de nuevo empleo y el mantenimiento de la estructura salarial existente.

Respecto a esta nueva prórroga, los sindicatos quieren que se garanticen nuevas mejoras laborales, pero en especial que se mantenga un sistema de teletrabajo adaptado a la nueva realidad. El anterior convenio se firmó antes de la pandemia y los trabajadores consideran que han cambiado muchas cosas que deberían actualizarse en el convenio.

Anterior PSI

¿Y el PSI? Es el objetivo que reconocen en privado por los sindicatos, porque creen que es una manera de satisfacer las necesidades de la compañía de recortar costes sin afectar las condiciones de la plantilla. Un plan de salidas con recolocaciones, reskilling y una parte importante del salario bruto, es el escenario ideal si es que la empresa se plantea ajustes.

Hace dos años se cerró un Plan de Suspensión de Empleo Individual (PSI) que mantuvo el 68% del salario para quienes se apuntaron, un programa de bajas incentivadas con una indemnización de 45 días por año trabajado y un plan de jubilaciones forzosas que afectó a unas 160 personas.

Este Plan de Suspensión de Empleo Individual mantuvo las condiciones del PSI de 2015. Esto es trabajadores de 53 años o más con una antigüedad de quince años a quienes se les pagará el 68% de su salario hasta que cumplan 65 años, manteniendo todos los beneficios de trabajar en Telefónica como asistencia médica con Antares y seguir formando parte del Seguro Colectivo de Riesgo de la compañía.

Del mismo modo, el empleado que se acoja seguirá perteneciendo a ATAM, ya que la compañía seguirá pagando sus cuotas. La empresa también seguirá aportando a su plan de pensión.