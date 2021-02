Las ‘telecos’ esconden sus cartas en la subasta de 20 MHz de la banda de 3,5 GHz

Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil. Las cuatro grandes operadoras esconden sus cartas en la subasta de 20 MHz de la banda de 3,5 GHz, cuyo plazo de presentación de solicitudes expiró el pasado jueves.

Excepto Telefónica que confirma que participará aunque sin dar más detalles, las otras tres operadoras no hacen comentarios argumentando razones estratégicas. En el sector se indica que al menos las tres grandes participarán sin lugar a dudas, aunque sin ninguna confirmación oficial al respecto.

La banda de 3,5 Ghz se subastó en verano de 2018 por 437,65 millones de euros, pero continúa fragmentada en España y sin que las compañías de telecomunicaciones puedan sacar todo su rendimiento. Esta fragmentación se produce precisamente porque estos 20 MHz seguían en poder del Ministerio de Defensa.

De esta manera, cuando se adjudiquen estos dos bloques (3.480-3.500 y 3.580-3.600 MHz) y los libere Defensa, se podrá comenzar el esperado reordenamiento. En la presentación de la Estrategia Nacional de 5G aprobada a finales del año pasado, el Gobierno indicó que su objetivo era completar este proceso en el primer trimestre de 2021.

Dentro de esta banda, Telefónica cuenta con 90 MHz, el 30% de la cuota de mercado, Orange 100 MHz, el 27% del mercado, Vodafone 90 MHz, el 25% y MásMóvil 80 MHz, el 10%.

5G de Vodafone

No obstante, excepto Vodafone, todas tienen sus bloques adjudicados de manera no continua, lo que perjudica el correcto despliegue y les impide utilizar todo el potencial de la nueva tecnología. De hecho, no es casualidad que la operadora británica fuera la primera en lanzar 5G en mayo de 2019.

Una vez asignado esos dos pequeños bloques de 10 Mhz cada uno, el Gobierno deberá proceder a reordenar toda la banda, de forma que las telecos tengan sus frecuencias agrupadas. El uso del espectro se hace así mucho más eficiente y aunque el Ministerio de Defensa tardará un tiempo en mudarse y en liberar esas frecuencias, las operadoras ya podrán conocer exactamente con qué espectro contarán en un futuro próximo y planificar mejor sus inversiones.