José Miguel García (Virgin) sobre la guerra del bajo coste: "España sí que puede crecer en ofertas de valor"

Esa semana se cumplen seis meses del lanzamiento de Virgin telco, la nueva marca de Euskaltel en toda España y uno de los ejes del plan estratégico de la operadora presentado por su CEO José Miguel García hace poco más de un año.

García -viejo conocedor del mercado de las telecomunicaciones y el Rey Midas de Jazztel- volvía a la primera línea en verano de 2019 con la única promesa de convertir a la vasca en un player destacado del sector.

Y de momento, tras un año y medio de gestión la hoja de ruta parece cumplirse. Virgin ha sumado 58.000 clientes, 43.000 de los cuales son de servicios fijos y cerca de 15.000 móviles. Los datos indican que Virgin telco cubre casi 21,5 millones de hogares en todo el territorio nacional, superando en estos dos casos los objetivos de todo el año.

Además, ha cerrado acuerdos mayoristas con Telefónica, Adamo y Orange, para aumentar su huella de fibra y móvil en todo el país, con despliegue consolidado en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla o Alicante. Y se prepara para lanzar el 5G el próximo año de la mano de Orange y cuando la "situación del mercado esté madura".

Una hoja de ruta que se ha cumplido en medio de una guerra comercial entre operadoras cada vez más dura y en la que el bajo coste se impone, las compañías sufren para mantener sus márgenes y la gran mayoría reducen ingresos. En una charla con Invertia, García ha valorado este camino y se ha mostrado confiado en el futuro.

Al volver al sector se dijo que lo hacía para aprovechar el bajo coste y ganar clientes reventando el mercado.

Nuestra hoja de ruta siempre estuvo orientada a la creación de valor, porque pensamos que el mercado estaba dividido entre todas las marcas low cost identificadas con bajo valor y baja calidad y luego estaban las marcas tradicionales convergentes, pero estrictas, con trabas y problemas para adaptar su oferta. Ésta era la dinámica que hizo que se perdiera el valor en el mercado español.

Entonces lanzasteis esta tercera vía.

Nosotros pensamos que una marca nacional y reconocida como Virgin telco orientada al valor tenía mucha cabida en España, a pesar de la competencia. Y lo que demuestran estos seis meses es que los clientes españoles quieren ofertas de valor de un operador de más de 25 años de historia, que tiene esa cercanía con los clientes y que además le deja elegir lo que quiere. Además, hemos cogido el guante de la digitalización y de las OTT y estamos implementando estrategias de captación digitales que encabezan el mercado europeo.

¿Muerte al low cost?

Eso planteamos en la hoja de ruta original y lo que demuestran los datos de los últimos seis meses es que hay espacio para nuestra oferta, además en un mercado que crece. Por tanto, el mito de que en España solo crece el low cost es evidentemente falso y se ha demostrado con Virgin telco. España puede crecer en ofertas de valor.

¿Cuáles son los objetivos de Euskaltel y Virgin para el próximo año?

Básicamente seguir con la hoja de ruta marcada por el Consejo de Administración. Cumplimos la primera parte y nuestro objetivo es seguir con ella. Tenemos dos meses muy importantes por delante con el Black Friday y rentabilizar el lanzamiento de Netflix. Queremos cerrar el mejor año posible en un curso caracterizado por la pandemia y donde hemos trabajado muchísimo para cumplir lo que prometimos.

¿Cómo encajará Euskaltel en el baile de fusiones que podríamos tener en 2021?

En nuestra hoja de ruta no aparece nada de esto. Aparece seguir creando valor para el accionista a través de hacer cosas como la integración de nuestras tres empresas en todos sus territorios, lanzar una expansión nacional con cobertura en más de 20 millones de hogares en España, lanzar la marca Virgin telco, hacerla crecer, defendernos contra las adversidades de la Covid, que no son pocas, y asegurar que cumplimos con nuestros objetivos de mercado y nuestro guidance. En esto estamos enfocados, no en fusiones.

¿Y si llega alguna propuesta?

Ese no es un tema del consejero delegado ni del equipo ejecutivo, es un tema de los inversores y los accionistas.

¿Cómo va la monetización de vuestros activos de redes de telecomunicaciones?

Siempre lo hemos dicho, aunque creo que muchas veces no se nos entienden bien, pese a que somos muy claros. En Euskaltel como gran grupo de telecomunicaciones tenemos la obligación de analizar todas las opciones disponibles al grupo para la generación de valor al grupo y al accionista. Y esto es lo que hacemos. Analizamos todas las posibilidades y todas las opciones posibles para el grupo. En eso estamos.