Pablo Wang, country manager consumer de Huawei España, deja el país tras 15 años

Cambio de etapa en Huawei España. Pablo Wang, quien ha sido una de las figuras claves de la compañía en el país y durante los últimos 7 años su máximo responsable, deja su puesto de country manager consumer (Director de la Unidad de Negocio) para asumir un nuevo reto a nivel continental.

Wang pasará ahora a ser el vicepresidente de ventas de la división West Europe, encargada de gestionar los 9 países europeos occidentales -entre los que se incluye España-, para llevar la estrategia de retail tras el éxito de despliegue en España durante los últimos años.

El sustituto de Pablo Wang será Fred Wang, quien ha sido el country manager de Rumanía primero y de Austria después, “tiene una gran experiencia dentro de Huawei”, explica Pablo Wang. Tiene también experiencia en la estrategia de retail y “llegará antes de Navidad”.

Pablo Wang ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más complicados de Huawei: la reconversión de la compañía para alejarse de los servicios de Google y montar un nuevo enfoque basándose en Huawei Mobile Services (HMS). “Desde que lanzamos el HMS, hemos vendido unos 4-5 millones de unidades en España. Tenemos mucha confianza de que vamos a seguir con la estrategia de HMS en nuestros teléfonos”, detalla Pablo Wang.

Madrid y Barcelona han sido las ciudades con las tiendas más grandes de Huawei fuera de China, un ejemplo que ha cautivado a la compañía y que llevará ahora este modelo a nivel Europeo. La primera con una nueva Huawei Store en Berlín. Además, la compañía tendrá nuevas tiendas propias en A Coruña y Bilbao: “No vamos a parar, vamos a seguir”, enfatiza Wang.

Debido a las restricciones provocadas por el veto de EEUU a la compañía, Huawei ha cambiado el enfoque tratando de centrarse más en una estrategia que vaya más allá del móvil y enfocándose en una experiencia de usuario más amplia. Un nuevo rumbo que se trasladará también a las tiendas a partir de ahora, una nueva estrategia en el punto de venta que Wang ayudará a llevar a nivel europeo.

“Me siento español”

La despedida de Wang ante parte de la prensa de forma presencial y otra parte de forma virtual debido a las restricciones de la Covid, ha sido muy sentida. “Creo que es la primera vez que salgo a hablar y me quedo en blanco”, decía el directivo de la compañía nada más salir al estrado, consciente de su despedida del mercado español en el que se siente muy integrado.

Pablo Wang Chema Flores Omicrono

“Tengo dos hijos españoles, soy del Atleti, si pasan un par de años más llevo más tiempo viviendo más tiempo en España que en China. Todo lo que me ha dado España es inmenso, me siento muy orgulloso de este país”, comentaba Wang.

Lo cierto es que Wang es un caso excepcional en el organigrama ejecutivo de Huawei. “Según la política de recursos humanos de la compañía son muchos años, siempre he sido un caso especial. He tenido la suerte de trabajar en un país tras quince años, es un 60%-70% de mi carrera profesional en un país. He tenido la suerte de trabajar en este puesto en 7 años, algo casi imposible en Huawei”, reconocía el hasta ahora Country Manager de Huawei España.

Apertura de ecosistema

Huawei ha explicado que la nueva estrategia de retail también se ajustará a la nueva estrategia global de la compañía de dejar de depender del smartphone para hacer crecer al ecosistema.

Viaje fácil, oficina móvil, smart home, fitness y entretenimiento son los cinco escenarios en los que Huawei ha pensado para hacer crecer a su ecosistema así como los puntos en los que se centrará en sus tiendas.

Pablo Wang Chema Flores Omicrono

Para ello, y debido a las limitaciones de la Covid, las nuevas tiendas se reconfigurarán pensando en mostrar cómo afecta la tecnología en el día a día y no centrándose en las especificaciones en sí del producto.

Es por ello que Wang también ha anunciado estrategia con terceras empresas para ampliar el ecosistema. Hoy se ha anunciado la alianza con Cecotec, pero se espera que durante el 2021 sea mucho mayor. “No queremos una plataforma cerrada a Huawei, queremos que todos los productos que necesitan los usuarios sean compatibles”.