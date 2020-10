Telefónica, Vodafone y Orange no cobrarán los datos que Radar Covid use en los móviles

Telefónica, Orange y Vodafone no imputarán a sus clientes el cobro por el consumo de datos derivado del funcionamiento de la aplicación Radar Covid. Así lo han acordado este jueves la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, junto con representantes de las tres compañías.

Uno de los problemas para el uso de Radar Covid es precisamente el elevado consumo de datos y de batería que realiza cuando está activada en los teléfonos móviles, lo que ha llevado a algunos usuarios a mantenerla desactivada.

Si se desactiva, no funciona correctamente como rastreador de contactos, por lo que la Administración ha acordado que todo el consumo de datos que realiza la app sea gratuito para los usuarios de Telefónica, Orange y Vodafone.

Un consumo que en el caso de Radar Covid se debe a la descarga, dos veces al día, de los identificadores que han comunicado un diagnóstico positivo durante cada jornada. De esta manera, las principales marcas de estos grupos ya están listas para que las descargas de información no impliquen costes en consumo de datos para

sus clientes.

De este modo, los clientes de Movistar, Vodafone, Orange, O2, Amena y Tuenti ya pueden usar Radar Covid sin consumir datos de su tarifa. Además, las operadoras se comprometieron a la puesta en marcha de acciones promocionales destinadas a la difusión de la aplicación entre la población.

Integración europea

A la reunión de este jueves con Artigas han asistido el secretario general de Telefónica España, Nicolás Oriol; la directora de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa de Vodafone España, Elena Otero-Novas; y la directora de Relaciones Institucionales, RSC y Fundación Orange, Luz Usamentiaga.

Radar Covid se encuentra actualmente en pruebas para incorporarse al marco de interoperabilidad de la Comisión Europea, proceso que se espera completar en los próximos días. A partir de ese momento, los usuarios de la aplicación podrán recibir notificaciones no sólo de otros usuarios en España, sino también de ciudadanos que utilicen las aplicaciones de otros países europeos, como es el caso de Alemania, Italia o Dinamarca, entre otros.

En las últimas semanas la aplicación, que cuenta con más de 4,7 millones de descargas, ha recibido importantes actualizaciones en materia de seguridad, para garantizar al máximo la privacidad de la ciudadanía, y accesibilidad, para que sea también usable para personas con discapacidad.

La aplicación es una herramienta muy importante para frenar los contagios ya que permite rastrear los contactos de personas infectadas y así identificarles de manera rápida y eficaz antes de que puedan seguir expandiendo el virus.

Las pruebas piloto realizadas en julio en La Gomera demostraron que la app es el doble de efectiva en identificar contactos que los propios rastreadores manuales. De hecho, puede suplir y complementar la ausencia de rastreadores.

Problemas

No obstante, y pese a que está disponible desde el 15 de agosto su uso todavía es limitado. En Cataluña y Ceuta no está implantada y en Madrid no funciona pese a que la lanzaron hace dos semanas.

De hecho, en algunas comunidades y en Madrid todavía no hay un protocolo consensuado para entregar los códigos mediante los cuales se deben comunicar los positivos a la app. Problemas de burocracia y de integración con los respectivos sistemas sanitarios autonómicos han frenado su uso.

La alerta por la Covid-19 se inicia cuando un caso confirmado, y a su vez usuario de la aplicación, recibe a través de SMS un código o clave para que la introduzca en Radar Covid. A continuación, la aplicación envía una alerta de manera anónima a las personas con las que haya estado en contacto estrecho y cuenten también con esta app. Pero si el sistema de salud no le entrega ese código al positivo, la aplicación se vuelve inútil.