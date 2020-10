Sánchez inaugura el Forbes Summit: vivimos 'un momento crítico, pero decisivo'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado este miércoles la cuarta edición de Forbes Summit Reinventing Spain. Mediante un vídeo, el jefe del Ejecutivo consideró que la situación por la que pasa España, y el mundo, es “un momento crítico”, pero a la vez “decisivo” para nuestra historia.

En el foro que busca las claves para reinventar España tras la pandemia de la Covid, Sánchez ha insistido en que estamos ante "una oportunidad única, no solamente para la recuperación económica, para el impulso económico, sino también para la modernización y la transformación de los ejes fundamentales que vertebran y que explican el crecimiento económico de nuestra nación".

Asimismo, ha asegurado que en estos tiempos “lo importante no será levantarnos solamente de la crisis, que lo haremos, lo importante será dar un gran salto hacia delante cualitativo y cuantitativo que nos convertirá definitivamente en un país renovado, que es lo que merecemos, pero que también necesitamos para poder hacer frente al mundo que vendrá después de la pandemia”.

Por último, ha hablado del futuro. Para Sánchez, es un proceso de transición en el que tenemos “cuatro grandes transformaciones”: la transición digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la perspectiva de género que tenemos que dar a todo ese horizonte de transformaciones que tenemos por delante”.

Andrés Rodríguez, presidente, editor y director de Forbes España, ha sido el encargo de dar la bienvenida a los ponentes, una intervención en la que pidió vivir "en un país en el que la diferencia sume, no reste".

"Un país estable para hacer negocios, donde los empresarios no estuvieran en duda y donde nuestros jóvenes no pensaran que su futuro está fuera. En el que las discusiones entre las ideas diferentes no se produjeran a gritos, donde la cultura española no sea algo que tengamos que reivindicar en cada legislatura, en el que escuchemos a los mayores, y con medios de comunicación rentables".

La jornada de ponencias comenzó con la conversación Reinventando el día después. es el título de la conversación entre el economista Emilio Ontiveros, curator de la jornada, y Domingo Mirón, presidente de Accenture.

Ontiveros ha indicado que la gran diferencia y ayuda que tenemos en esta crisis es la ayuda de Europa, que ha decidido destinar a España más de 70.000 millones en ayudas directas. Para ello, indica, solo debemos cumplir dos requisitos, usar bien este dinero para generar valor y no entrar en disputas políticas con las autonomías. "No perdamos esta oportunidad", ha indicado.

En este sentido, para Mirón la clave de la reinvención de España se encuentra en la capacidad que tengamos como país de elegir proyectos para aprovechar estos fondos, que sean estructurales y que generen empleo de calidad, de establecer una colaboración público privada mucho más intensa y multisectorial y apostar por grandes proyectos de transformación que se puedan ejecutar con eficiencia.

La primera mesa Liderando el futuro ha contado con la intervención de Ezequiel Szafir, CEO de Openbank; Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y CEO de MHI; y Jesús Ponce, presidente del Grupo Novartis España.

En el marco de esta reinvención de España, Gabriel Escarrer pidió respecto para la industria turística y a las voces que indican que debería desaparecer de la futura reindustrialización de nuestro país. "No entiendo que el nuevo modelo económico tenga que ir en contra del turismo. No nos olvidemos que en el 2008 fue el que antes salió de la crisis y el que generó más trabajo creciendo hasta tres puntos de media por encima del PIB nacional", ha dicho.

Por su parte y siguiendo con la comparación con la crisis de hace una década, Szafir valoró que en esta oportunidad la banca es parte de la solución y no el problema e indicó que la transformación no debe apuntar solo algunos sectores como los bancos o el turismo. "Estamos ante una crisis exógena, por lo que motor de la recuperación deben ser las áreas donde somos campeones y donde tenemos más desarrollo".

Jesús Ponce ha indicado que una de las claves es la innovación y en este punto la industria farmacéutica tiene una posición líder en Europa y el mundo. "Tenemos que pensar dónde queremos estar en el mediano plazo y eso enlaza con la medicina que buscar prolongar la vida de las personas. Siempre con el objetivo de poner en el centro de todo la innovación y la colaboración".

La segunda mesa Transformación digital, prioridad nacional ha contado con la participación de Rafael Brugnini, director general de SAP España; Tony Jin Yong, presidente de Huawei España; Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal; y Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Rafael Brugnini ha indicado que el común denominador de la situación actual es la incertidumbre y que la crisis ha demostrado que el sector industrial y el de las pymes no estaban tan bien. "Hemos visto el proyecto España Digital 2025 y estamos con ganas de ponerlo en marcha, pero no nos olvidemos de las pymes, que están sufriendo mucho".

Tomando el guante de esta petición, Carme Artigas ha contestado que las pymes son un objetivo central del plan de digitalización del Gobierno. "Para sacar adelante este plan hemos realizado un diagnóstico, tenemos el dinero europeo para llevarlo a cabo y ahora hay que ver como nos gastamos el dinero. Para ello nuestro plan combina medidas horizontales y otras transversales, pero todo pasa por la modernización de la Administración pública. Si esto no se hace no se puede modernizar España".

Respecto de las infraestructuras Tony Jin Yong, una de las claves será el desarrollo del 5G y para ello España debe crear un entorno amigable. "Hay que crear buenas sinergias y centrarnos en las aplicaciones que tendrá la nueva tecnología. En Huawei somos el número uno de las patentes y vamos a tratar de acelerar el 5G".

Por su parte, Fuencisla Clemares ha indicado que la clave está en el desarrollo del ecosistema y de partnerships. "Trabajamos con las operadoras y los fabricantes para conocer cuáles son los casos de uso que generan innovación y ese salto e impacto social que genere el próximo cambio".

La tercera mesa de la jornada fue La industria del futuro, ¿cuáles son sus retos? con Miguel Ángel López, CEO de Siemens y presidente de Siemens Gamesa; Iñaki Peralta, CEO de Sanitas y de BUPA Europa y Latinoamérica; e Isaías Táboas, presidente de Renfe.