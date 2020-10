Alemania ultima su nueva ley de ciberseguridad: la hoja de ruta que inspira a España y que no veta a Huawei

Esto significa que, al igual que Europa, no elegiría la vía más restrictiva y no vetaría a Huawei en ningún caso . De hecho, en la Ley no se hablaría de empresas, solo de requisitos y parámetros básicos que delimitarán un campo de juego en el que las empresas de telecomunicaciones podrán elegir libremente sus proveedores sin temor a que sean excluidos en el futuro.