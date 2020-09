Movistar, la marca mejor considerada por los consumidores españoles

Movistar es la marca mejor considerada por los consumidores a la hora de decantarse por una operadora de telefonía fija, móvil e internet. Así lo indica el último informe Tracking de Publicidad y Salud de Marca correspondiente al segundo trimestre de 2020 y elaborado por Kantar/Millward Brown.

Un indicador que se suma a otros parámetros como los del Informe de seguimiento de los niveles de calidad de servicio, Interbrand y la CNMC, que posicionan a la marca de Telefónica como la mejor valorada entre los clientes de telecomunicaciones españoles.

Todo ello en momentos en los que las operadoras se han constituido como un servicio de primera necesidad en medio de la pandemia de coronavirus, con infraestructuras que están permitiendo el teletrabajo y han sostenido el consumo de contenidos digitales desde el comienzo del estado de alarma.

En el caso del informe de Kantar/Millward Brown y ante la pregunta sobre la "consideración a la hora de contratar para tu hogar o para tu uso personal servicios de telefonía fija, móvil o internet", se revela que el 62% de los encuestados se decanta por Movistar, el 53% lo hace por Vodafone, el 47% por Orange, y el 33% por Jazztel.

Es así como Movistar mejora en nueve puntos porcentuales a su competidor más cercano. Del mismo modo, ante la pregunta de cuál es la "única marca que consideraría para contratar servicios de telefonía fija, móvil o internet", el 20% prefiere a Movistar, el 13% a Vodafone, el 8% a Orange y el 7% a Jazztel.

Calidad del servicio

Del mismo modo, la calidad es el factor más destacado (42%) por los clientes que eligen a Movistar frente al resto de compañías de telecomunicaciones, según este mismo informe.

Por otro lado, según el Ministerio De Asuntos Económicos y Transformación Digital, Movistar tiene las mejores ratios de calidad del mercado en los principales indicadores.

El Informe de seguimiento de los niveles de calidad de servicio del primer trimestre de este año indica que Movistar tiene el menor porcentaje de averías sobre líneas fijas, un 1,4% junto con Vodafone y por encima del 2,6% de Orange.

El tiempo de reparación de averías del servicio telefónico fijo también es el menor con 45 horas, por las 53 de Vodafone y las 100 de Orange. La media del mercado está en 66 horas. En el caso de la reparación de averías de internet, se pasa a 66 horas, frente a las 96 de Vodafone y las 100 de Orange. La media del mercado en este caso es de 76.

Po otro lado, según Interbrand, Movistar es la segunda marca española más valiosa (la primera en Telecomunicaciones), con una valoración de 10.706 millones en 2019.

Cuota de mercado

En esta línea, según Kantar/Millward Brown, Movistar es la marca con mayor Brand Power del mercado Telco (33%), superando en 8 puntos al siguiente competidor y superando a la media del mercado en todos los indicadores: diferenciación (x1,5 vs. mercado Telco), notoriedad (x1,4 vs. mercado Telco) y relevancia (x1,1 vs. mercado Telco).

Indicadores que se confirman en el número de clientes en España. Los últimos datos de la CNMC indican que Movistar tiene el 49% de las líneas fijas, el 38% de las líneas de banda ancha fija, el 30% de las móviles y el 60% de la cuota de televisión de pago.

Le sigue a más distancias, Orange con un 21% del fijo, 25% de banda ancha fija y de móviles y 10% de televisión. Vodafone tiene el 16% de líneas fijas en España, el 20% de banda ancha, el 25% de móviles y el 22% de televisión.