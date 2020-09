Pallete pide igualar la reglas: "No se trata de regular más, sino de desregular más"

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha instado este jueves a la urgente modernización de los marcos fiscales, regulatorios y de competencia. "Si queremos competir en la Cuarta Revolución Industrial hay que actuar de inmediato sobre los actuales sistemas de regulación. Y no hablo sólo de España, sino de Europa", ha afirmado.

Álvarez-Pallete ha constatado que el nuevo mundo digital se ha llevado por delante las viejas normas del mundo analógico y que no es posible definir el futuro con reglas del siglo pasado, abogando por una competencia justa y viable. Asimismo, ha puesto en valor el papel fundamental desempeñado por Telefónica durante la pandemia, para dar servicio a la sociedad, con valores, y sin desatender el plan de acción para seguir construyendo la nueva Telefónica.

"La nueva economía exige nuevas reglas en todos los ámbitos”, ha explicado el presidente de Telefónica durante su intervención en el Foro Tendencias, organizado por El País y Kreab, celebrado en la Fundación Telefónica y donde se han analizado las principales tendencias geopolíticas y económicas de 2021.

El Foro ha contado con la asistencia de Su Majestad el Rey Don Felipe; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, entre otras autoridades.

El presidente de Telefónica ha hecho hincapié en que es la hora de tomar la iniciativa, de captar las señales de un mundo que parecía inamovible y que no lo era. “No se trata de regular más sino de desregular más”, ha subrayado Álvarez-Pallete, quien ha dado un paso más allá: “No pueden seguir jugando en el mismo campo compañías reguladas con otras que no lo están. No es justo. Y no es viable. De lo contrario, tecnologías como el 5G, clave para liderar el mundo digital, se perderán incluso antes de desarrollarse”.

Pequeños operadores

La importancia crítica de la estrategia geopolítica y el papel de las grandes potencias mundiales en el nuevo mapa de soberanía digital fue otro de los asuntos que ha puesto sobre la mesa el presidente de Telefónica: “Europa no puede ser el terreno de juego, tiene que ser un jugador relevante en el mundo digital. Debemos recuperar la soberanía digital que hoy se disputan otras potencias”, ha indicado.

“La prueba de que el marco actual no funciona es que, además de competir con las OTT’s, hay cientos de pequeñas operadoras de telecomunicaciones en Europa que nacen fuera de las dinámicas competitivas, amparados en una regulación obsoleta. Así no se puede competir. Así solo se perpetúan ventajas especulativas para unos pocos a costa de debilitar a los que tienen un firme compromiso inversor, minando gravemente su capacidad de liderar la digitalización de la sociedad y perjudicando por tanto la misma. Es clave contar con mercados de telecomunicaciones sólidos, competitivos y sostenibles en cada uno de los países europeos, permitiendo y fomentando la consolidación intramercado”, ha precisado José María Álvarez-Pallete.

El discurso del presidente de Telefónica terminó con un mensaje de colaboración y compromiso: “Si no capturamos las oportunidades derivadas de la digitalización, otros países lo harán. La digitalización de España tenemos que hacerla todos juntos. Es una tarea y una responsabilidad”.