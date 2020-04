Amazon ya vale 1,14 billones en bolsa tras crecer un 35% desde el comienzo de la crisis

Amazon es probablemente la empresa que mejor está rentabilizando en todo el mundo el confinamiento generado por el brote de coronavirus en la mayoría de los países desarrollados. La compañía de Jeff Bezos logró un nuevo máximo en Wall Street este martes tras cerrar en los 2.282 dólares, todo un récord que le consolida como una de las empresas de mayor valoración bursátil del mundo.

De hecho, con datos de ayer la valoración en bolsa de Amazon ya es de 1,14 billones de dólares, o lo que es lo mismo 1,04 billones de euros. Una cifra que está íntimamente relacionada con el aumento de restricciones de movilidad de los ciudadanos en todo el mundo.

Sin ir más lejos, si solo tomamos como referencia el pasado 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma en España y se confinó a todos los españoles en sus casas, la empresa ha crecido un 35% en el parqué estadounidense, la friolera de 600 dólares de crecimiento por acción en solo un mes.

Si consideramos que en este mismo periodo las bolsas de todo el mundo se han desplomado y que las perspectivas macroeconómicas son nefastas, está claro que Amazon ha sido una de las pocas compañías que están logrando salir airosa de esta crisis.

La clave del éxito de Amazon es que se ha convertido en una empresa de servicios esenciales en todo el mundo. El confinamiento y el cierre de todos los comercios ha dejado al comercio electrónico como la única vía de consumo de las sociedades occidentales.

Rey de la distribución

Y dentro de la distribución de las compras online Amazon es el rey en todo el continente europeo. Casi todos los países de la UE han autorizado el reparto de comercio online como servicio fundamental, incluso para entregas de productos que no son esenciales, lo que ha convertido al gigante estadounidense en prácticamente la única empresa que funciona en condiciones normales en todo el mundo.

No obstante este liderazgo tiene sombras. Las autoridades francesas han paralizado esta semana la actividad no esencial de Amazon en el país galo, mientras se realiza una valoración de los riesgos de contagios por coronavirus que pueden producirse en sus centros logísticos en este país.

Sus trabajadores en todo el continente llevan semanas denunciando las condiciones de sus centros logísticos donde, consideran, no hay las suficientes medidas de seguridad para prevenir los contagios por Covid-19.

En España, este periódico ha informado de las protestas de los sindicatos y de la apertura de un expediente por parte de la Inspección de Trabajo. Después de casi un mes de expediente el centro logístico de San Fernando (el más grande de España) no ha sido clausurado y sigue funcionando con total normalidad, pese a las diferencias entre los empleados y la empresa respecto de las medidas que hay que tomar.

Casos de coronavirus

Un reciente informe reciente de The New York Times también descubrió que 50 de los 75 centros logísticos de la firma en los EEUU se han detectado casos positivos de Covid-19. En España se habla de una veintena de casos, aunque la empresa no confirma ningún dato de manera oficial.

El pasado fin de semana, cientos de trabajadores de Amazon en Europa protestaron para pedir mejores condiciones y poner en cuestión la declaración de la compañía como uno de los servicios esenciales en casi toda Europa.

Los empleados de Amazon consideran que la compañía no entrega productos básicos y que la mayoría de sus envíos son de productos accesorios que no garantizan su carácter de servicio fundamental. De esta manera, creen que se pone en riesgo a sus trabajadores de centros logísticos, como de repartidores.