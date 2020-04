UBS: MásMóvil es la única 'teleco' española que aumenta su velocidad en la crisis

MásMóvil es la única operadora española de fibra óptica (en el hogar) que aumenta su velocidad de descarga durante la crisis del Covid-19, según un informe de UBS al que ha tenido acceso Invertia.

De esta manera, la teleco se coloca como el cuarto operador de Europa con mayor aumento en la velocidad de descarga en fibra entre los más de 25 comparados en un estudio sobre el rendimiento de las redes fijas y móviles realizado en las ciudades de París, Londres, Milán y Madrid.

El informe del banco suizo UBS llamado Understanding the impact of Covid-19 on the sector analiza cómo se están comportando las redes de telecomunicaciones fijas y móviles en diferentes ciudades del mundo durante la crisis del Covid-19.

Realizado por Ookla entre el 23 de febrero y el 22 de marzo, en el estudio se incluyen las ciudades de San Francisco, Nueva York, Seattle, Milán, París, Londres, Madrid, Wuhan, Bombai y Shangai.

Este informe señala que las redes móviles se han comportado algo mejor que las fijas durante toda la crisis. Esta conclusión se produce debido a que el mayor incremento en el uso se ha producido en las redes fijas con un incremento en España del orden del 90% tanto en voz como en datos, mientras que en el móvil el incremento en ambos segmentos apenas llega al 10% y en picos del 20%.

Dato en España

En cuanto a datos por operadora, MásMóvil, se sitúa en cuarta posición -de más de 25 operadores- a nivel europeo en cuanto a mejora de velocidad de descarga respecto a antes de la crisis del Covid-19 y solamente es superado por operadores en París.

Además, es el único operador español que logra mantener su nivel de latencia previo a la crisis. Además, en España, MásMóvil es el único operador que mejora el rendimiento en su red de fibra, aumentando su velocidad de descarga entre ocho y diez Mbps.

Si sus datos se comparan a cifras previas a la crisis, los demás operadores españoles no mejoran su rendimiento tanto en latencia como en velocidad de descarga: Movistar y Digi -red Movistar- aumentan su latencia y no mejoran velocidad seguidos de Orange, Jazztel y Vodafone.

Finalmente, el estudio destaca una reducción significativa de la movilidad los ciudadanos evidenciada por los datos de acceso a las redes móviles. En la ciudad de Madrid es la segunda ciudad en mejora de latencia, después de Seattle. En cuanto a la red fija en más de la mitad de estas ciudades disminuye en general ligeramente su rendimiento debido al aumento del 90% en su uso.