Trabajadores del Hospital de Torrevieja se concentran en Conselleria para exigir información

El comité de empresa del Departamento de Salud de Torrevieja, tras cinco meses esperando una reunión con Sanidad, han "trasladado" este miércoles el hospital a las puertas de la conselleria para exigir la constitución de una mesa de negociación y que les concreten su futuro laboral tras la reversión. La subsecretaria, Mónica Almiñana, les ha recibido y se ha comprometido a convocar una reunión en dos semanas.

Como ha venido informando este diario, el hospital universitario de Torrevieja que gestiona Ribera Salud será revertido a la sanidad pública el próximo 15 de octubre. Atiende a los 160.000 habitantes censados del área 22 de la Comunidad Valenciana. Una población que se triplica en verano.

Los trabajadores han realizado una pequeña performance en las puertas de la conselleria para reclamar ser escuchados. Ataviados con los uniformes de cada servicio, y tras una pancarta en la que se leía 'Sra consellera ¿Cuándo nos va a informar del futuro laboral a los más de 1.400 trabajadores?

Performance con la careta del presidente Ximo Puig.

Los empleados han tumbado en una camilla a un paciente con una careta del presidente Ximo Puig. Otro maniquí llevaba el rostro de la consellera, Ana Barceló. "Por lo menos da la cara como maniquí", ha comentado Javier García, portavoz del comité.

Los trabajadores han explicado que tras más de cuatro meses de protestas todos los jueves en las puertas del hospital para pedir saber sus condiciones laborales tras el 15 de octubre, con la reversión, han decidido esta concentración. "Si ellos no bajan, solo nos queda subir a su puerta a ver si hay suerte", ha señalado. Y a los 15 minutos de protesta, Almiñana ha recibido a una representación del comité encabezada por su presidenta, Ana Linares.

García ha criticado que la consellera "vino el pasado 13 octubre con el anuncio de la reversión, pero no de qué modelo seguirá" y ha criticado que tras cinco meses siguen igual porque les cancelaron la reunión que tenían prevista el 26 de enero tres días antes sin explicación.

En la entrevista con Albiñana le han trasladado el "descontento" de los trabajadores por este "ocultismo" y la subsecretaria ha admitido, según García, que "lo han hecho mal" con los representantes legales de los trabajadores y les ha convocado a una nueva reunión.

Sin embargo, ha criticado que "han salido igual que ha entrado" porque no les ha concretado por qué modelo optan de los dos escenarios que barajan, gestión directa o a través de una empresa pública.

Transparencia

"No es creíble que a seis meses no lo sepan cuando además viene el verano y julio y agosto para muchos políticos es inhábil", ha señalado el comité de empresa. Por eso, exige "transparencia y claridad en el proceso" y que se constituya "una mesa de negociación, no de información, de verdad y con fecha.

Asimismo, desde Conselleria se han comprometido a resolver las peticiones sobre los derechos laborales que solicitan los trabajadores ya que las normas de reversión ordenan que cualquier modificación de las condiciones laborales más allá del 15 de octubre debe ser autorizada por conselleria.

Sin embargo, manifiestan que hay "una vulneración constante" ya que al no contestar los trabajadores no pueden disfrutar de excedencias o permisos que incluso está afectando a la petición de baja de una empleada víctima de violencia de género, ha señalado.