Use la salud de la tendencia para definir el horizonte (CP/MP/LP), los soportes/resistencias para entradas y stops y los eventos técnicos para confirmar o descartar operaciones; combine esos datos con su perfil de riesgo antes de ejecutar.

Incluye esa columna para señalar señales técnicas relevantes que afectan el precio, como rupturas de niveles, sobrecompra/sobreventa o volúmenes anómalos, y así alertar sobre cambios de riesgo o confirmaciones de tendencia.

¿Por qué incluye Bolinches una columna con "eventos más importantes" y qué tipo de eventos muestra?

Esa columna proporciona niveles técnicos para el medio plazo y para muy corto plazo (Sop.1/Res.1, Sop.2/Res.2, Sop.3/Res.3) que sirven para fijar objetivos y stops y evaluar riesgos y puntos de entrada.

La recomendación se basa en el análisis técnico: tendencia a corto, medio y largo plazo, niveles de soporte y resistencia y eventos técnicos como rupturas o volumen anómalo. Ese conjunto define si se aconseja abrir, mantener o cerrar posición y el nivel de stop recomendado.

La tabla lista los primeros nueve componentes del selectivo por orden alfabético con cierre de la sesión previa, recomendación técnica y nivel propuesto para cerrar la posición. Incluye salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo y soportes/resistencias para distintos horizontes.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.