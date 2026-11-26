Los soportes y resistencias de medio plazo marcan niveles técnicos relevantes para tendencias sostenidas, mientras que los de muy corto plazo (Sop.1/Res.1, Sop.2/Res.2, Sop.3/Res.3) sirven para gestionar operaciones intradía o de corto recorrido.

¿Qué diferencia hay entre los soportes/resistencias de medio plazo y los de muy corto plazo que aporta el análisis?

Un inversor puede usar las recomendaciones y niveles de cierre para fijar puntos de entrada/salida y stop, y vigilar rupturas o volumen anómalo señalados en la columna de eventos para ajustar posiciones.

La tabla muestra los primeros nueve componentes del Ibex 35 ordenados alfabéticamente; el orden facilita la búsqueda y se añade un selector para ver el resto de valores.

Bolinches aplica criterios de análisis técnico: tendencia en tres horizontes (CP, MP, LP), soportes y resistencias por niveles y señales de volumen o rupturas para proponer recomendaciones y niveles de cierre.

¿Cómo determina Bolinches las recomendaciones y los niveles de cierre para los valores del Ibex 35?

La tabla lista los primeros nueve valores del selectivo ordenados alfabéticamente y muestra precio de cierre, recomendación técnica y nivel propuesto para cerrar posición. También indica la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo, soportes y resistencias y eventos técnicos relevantes.

¿Qué incluye la tabla de Eduardo Bolinches sobre los niveles clave para invertir en el Ibex 35?

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.