Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches
El experto valora los componentes del selectivo para que el inversor tenga toda la información al tomar decisiones en la sesión de este jueves.
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La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.
Incluye información clave como el precio de cierre, recomendaciones técnicas y niveles propuestos para cerrar posiciones en cada valor.
Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.
También se incorporan eventos técnicos relevantes, indicando valores que han roto niveles importantes, están sobrecomprados o presentan volúmenes anómalos.
La tabla lista los primeros nueve valores del selectivo ordenados alfabéticamente y muestra precio de cierre, recomendación técnica y nivel propuesto para cerrar posición. También indica la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo, soportes y resistencias y eventos técnicos relevantes.
Bolinches aplica criterios de análisis técnico: tendencia en tres horizontes (CP, MP, LP), soportes y resistencias por niveles y señales de volumen o rupturas para proponer recomendaciones y niveles de cierre.
La tabla muestra los primeros nueve componentes del Ibex 35 ordenados alfabéticamente; el orden facilita la búsqueda y se añade un selector para ver el resto de valores.
Un inversor puede usar las recomendaciones y niveles de cierre para fijar puntos de entrada/salida y stop, y vigilar rupturas o volumen anómalo señalados en la columna de eventos para ajustar posiciones.
Los soportes y resistencias de medio plazo marcan niveles técnicos relevantes para tendencias sostenidas, mientras que los de muy corto plazo (Sop.1/Res.1, Sop.2/Res.2, Sop.3/Res.3) sirven para gestionar operaciones intradía o de corto recorrido.
La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.
Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.
Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).
La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.