Bolinches relaciona la evolución del selectivo con eventos como movimientos en Wall Street y la evolución del petróleo, que pueden alterar soportes y resistencias e incrementar volatilidad. Estos factores explican por qué un nivel técnico puede perder o ganar validez.

Los soportes/resistencias a muy corto plazo sirven para gestionar entradas y stops intradiarios; los de medio plazo orientan objetivos y cierres de posiciones más duraderas. Juntos permiten ajustar tamaño de posición y horizonte según la confirmación técnica.

¿Cómo se usan los soportes y resistencias a “muy corto plazo” y a “medio plazo” que aparecen en la tabla?

Que el precio ha atravesado un soporte o resistencia identificado, lo que puede confirmar un cambio de tendencia y justificar ajustar posiciones; lo ocurrido es la ruptura, y lo que podría pasar es una continuación del movimiento o un falso breakout según volumen y confirmaciones.

¿Qué significa para un inversor particular que un valor del Ibex haya “roto niveles relevantes” según la tabla?

Bolinches combina la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo con niveles técnicos (Sop./Res. 1-3) y eventos técnicos recientes para emitir una señal de compra, venta o mantener. Esa metodología prioriza la ruptura o defensa de niveles clave y el comportamiento del volumen.

La tabla ofrece precio de cierre, recomendación técnica y niveles concretos de soportes y resistencias por plazos (CP, MP, LP), además de señales como roturas o volumen anómalo. Esta estructura permite identificar puntos de entrada, salida y gestión del riesgo para cada valor del selectivo.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.