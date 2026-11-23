Porque el análisis técnico requiere actualizar precios, tendencia y niveles ante cada cierre de sesión; mantener la estructura permite comparar cambios y detectar rupturas o anomalías en tiempo real. Esto facilita decisiones intradiarias y de corto/medio plazo.

El inversor debe emplearlas como niveles de gestión de riesgo: ejecutar el cierre si se alcanza el nivel propuesto o ajustar stop según la salud de la tendencia a CP, MP y LP. No son recomendaciones de compra automática, sino guías técnicas para operar.

¿Cómo debe usar un inversor minorista las recomendaciones de cierre de posición que da Bolinches para un valor del Ibex 35?

"Sobrecomprado" indica que la cotización ha subido con fuerza y puede experimentar corrección; "volumen anómalo" señala operaciones fuera de lo habitual que pueden anticipar rompimientos o giros. Bolinches usa esos indicadores como señales de alerta para ajustar entradas o salidas.

¿Qué significa en la tabla que un valor esté "sobrecomprado" o tenga "volumen anómalo" según el análisis técnico?

Bolinches fija niveles técnicos para medio plazo y niveles inmediatos (Sop. 1/Res. 1, Sop. 2/Res. 2, Sop. 3/Res. 3) a partir del comportamiento de precios y volumen reciente. Esos niveles sirven como puntos de corte para gestionar riesgo y posiciones según la estructura técnica.

La tabla ofrece el precio de cierre, la recomendación técnica y el nivel propuesto para cerrar la posición, además de la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Incluye también soportes y resistencias en varios plazos y los eventos técnicos relevantes de cada valor.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.