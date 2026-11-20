Indicar un nivel objetivo para cerrar la posición traduce el análisis técnico en una regla operativa concreta que facilita la gestión del riesgo y la disciplina, permitiendo aplicar stops o tomar beneficios sin decidir en caliente.

¿Por qué es útil para un inversor que Bolinches incluya un nivel concreto "donde cerrar la posición" en su tabla?

Esa columna informa rupturas de niveles relevantes, condiciones de sobrecompra o sobreventa y volúmenes anómalos; esos eventos indican cambios de impulso o riesgo y ayudan a decidir si mantener, vender o ajustar stops.

¿Qué tipo de "eventos más importantes acaecidos" aparecen en la última columna y por qué importan al inversor?

Los soportes son niveles de precio donde es probable que aparezca demanda; las resistencias son niveles donde suele frenar la subida; Bolinches propone esos niveles como puntos para fijar cierres o stops y para valorar rupturas que confirmen cambio de tendencia.

¿Qué significan los "soportes y resistencias" que aparecen en la tabla y cómo deben usarlos los inversores?

Bolinches evalúa la salud de la tendencia en corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP) para calibrar la dirección dominante; una señal positiva en varios horizontes refuerza una recomendación de compra y señales negativas en varios plazos respaldan vender o cerrar posiciones.

¿Cómo usa Bolinches las columnas de CP, MP y LP para aconsejar comprar o vender en el Ibex 35?

La tabla recoge los primeros nueve componentes del Ibex 35 ordenados alfabéticamente y muestra el cierre del día anterior, la recomendación técnica, el nivel propuesto para cerrar la posición y la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. También incluye soportes y resistencias para medio y muy corto plazo y los eventos técnicos más relevantes de cada valor.

¿Qué valores incluye la tabla de Eduardo Bolinches sobre el Ibex 35 y qué información ofrece para cada uno?

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.