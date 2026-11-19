Los boletines de Bolinches se centran en soportes/resistencias y eventos técnicos por valor; otras piezas de El Español complementan con contexto macro o noticias sectoriales que explican por qué un valor puede romper niveles. Cuando la noticia técnica se apoya en contexto macro, El Español lo vincula en artículos aparte.

¿Qué diferencias hay entre los niveles que propone Bolinches y otros análisis del Ibex publicados por El Español?

Un inversor puede comparar su horizonte (CP/MP/LP) con la columna de tendencia, seguir la recomendación y situar órdenes en los soportes/resistencias y el nivel de cierre de posición señalados para limitar pérdidas y gestionar objetivos. Esta metodología prioriza reglas técnicas sobre decisiones discrecionales.

¿Cómo puede usar un inversor minorista la tabla de Bolinches para tomar decisiones en una sesión concreta del Ibex 35?

La tabla incorpora el precio de cierre, la recomendación técnica, niveles de cierre de posición propuestos y una columna con eventos técnicos (rupturas, sobrecompra, volumen anómalo) para identificar señales relevantes de entrada o salida.

¿Qué información adicional incluye la tabla que ayuda a detectar señales de trading en los componentes del selectivo?

El análisis clasifica la salud de la tendencia en tres columnas separadas: corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), indicando si la tendencia es favorable o no en cada horizonte temporal. Esa evaluación sirve para adaptar la recomendación operativa según el plazo de inversión.

¿Cómo valora Bolinches la salud de la tendencia de los valores del Ibex a corto, medio y largo plazo?

Bolinches propone soportes y resistencias concretos para cada valor, además de un nivel de cierre de posición recomendado basándose en la situación técnica actual. Esta tabla incluye tres soportes y tres resistencias en plazo muy corto y niveles para el medio plazo.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.